Habillez votre intérieur d’un rideau de lumière féérique. Ce pack comprend le guirlande lumineuse Festavia ainsi qu’une alimentation 40 W compatible, vous offrant tout le nécessaire pour créer un éclairage décoratif à l’intérieur comme à l’extérieur. Profitez de magnifiques dégradés de couleurs éclatantes ou d’une lumière blanche allant des tons chauds aux tons froids sur chaque guirlande, afin de créer l’ambiance idéale en toute saison, pour chaque célébration ou simplement au quotidien.Installez-les devant vos fenêtres, sur vos murs, au-dessus de votre lit ou encore à l’extérieur, sur une terrasse ou un balcon. Grâce à leur indice de protection IP54 résistant aux intempéries, vous pouvez les laisser installées toute l’année. Associez-les à un Hue Bridge pour accéder à des effets lumineux dynamiques, synchroniser vos lumières avec votre musique et profiter d’un contrôle intuitif via l’application Hue ou les assistants vocaux compatibles.

1,35 × 2 m avec 250 LED

Dégradés de lumière blanche et colorée

Synchronisation musicale et effets dynamiques

Câble transparent

Alimentation basse tension incluse

Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur