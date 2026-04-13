Laissez la lumière tomber en cascade avec ce pack complet de Festavia guirlande lumineuse cône de glace. Ce pack comprend les guirlandes stalactites Philips Hue Festavia ainsi qu’une alimentation 40 W compatible, pour commencer à décorer immédiatement. Grâce à leurs délicates retombées lumineuses, elles sont idéales pour habiller les toitures, façades, clôtures, balcons ou pergolas. Chaque brin diffuse de superbes dégradés de couleurs éclatantes ou une lumière blanche allant des tons chauds aux tons froids, pour créer l’ambiance parfaite en toute occasion. Leur indice de protection IP54 résistant aux intempéries permet une utilisation en extérieur tout au long de l’année. Associez-les à un Hue Bridge pour accéder à des effets lumineux dynamiques, synchroniser vos lumières avec votre musique et personnaliser votre installation via l’application Hue ou les assistants vocaux compatibles. Les guirlandes Festavia s’intègrent parfaitement à votre installation d’éclairage extérieur Philips Hue existante pour une expérience connectée harmonieuse et élégante.

8,5 m avec 250 LED

Dégradés de lumière blanche et colorée

Synchronisation musicale et effets dynamiques

Câble transparent

Alimentation basse tension incluse

Utilisation en extérieur