Festavia guirlande lumineuse cône de glace,(câble transparent de 8,5 m, 250 LED) + bloc d'alimentation de 40 W
Le prix actuel est CHF 270.00
Le prix actuel est CHF 270.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
À propos du Festavia guirlande lumineuse cône de glace,(câble transparent de 8,5 m, 250 LED) + bloc d'alimentation de 40 W
Laissez la lumière tomber en cascade avec ce pack complet de Festavia guirlande lumineuse cône de glace. Ce pack comprend les guirlandes stalactites Philips Hue Festavia ainsi qu’une alimentation 40 W compatible, pour commencer à décorer immédiatement. Grâce à leurs délicates retombées lumineuses, elles sont idéales pour habiller les toitures, façades, clôtures, balcons ou pergolas. Chaque brin diffuse de superbes dégradés de couleurs éclatantes ou une lumière blanche allant des tons chauds aux tons froids, pour créer l’ambiance parfaite en toute occasion. Leur indice de protection IP54 résistant aux intempéries permet une utilisation en extérieur tout au long de l’année. Associez-les à un Hue Bridge pour accéder à des effets lumineux dynamiques, synchroniser vos lumières avec votre musique et personnaliser votre installation via l’application Hue ou les assistants vocaux compatibles. Les guirlandes Festavia s’intègrent parfaitement à votre installation d’éclairage extérieur Philips Hue existante pour une expérience connectée harmonieuse et élégante.
- 8,5 m avec 250 LED
- Dégradés de lumière blanche et colorée
- Synchronisation musicale et effets dynamiques
- Câble transparent
- Alimentation basse tension incluse
- Utilisation en extérieur
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874855
Informations produit
- Luminaires extérieurs Lampes à glaçons Festavia - 8,5 m, 250 LED (alimentation non incluse)
- 1
- Hue Alimentation extérieure 40 W
- 1