Festavia rideau de lumières (1 × 3,5 m de câble noir, 250 LED) + bloc d'alimentation de 40 W
Le prix actuel est CHF 270.00
Le prix actuel est CHF 270.00
Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
À propos du Festavia rideau de lumières (1 × 3,5 m de câble noir, 250 LED) + bloc d'alimentation de 40 W
Illuminez votre jardin d’un véritable filet de lumière féérique. Ce pack comprend le Festavia rideau de lumières ainsi qu’une alimentation 40 W compatible, pour transformer facilement vos espaces extérieurs. Disposez les lumières sur des arbustes, des clôtures ou des garde-corps de balcon et profitez de superbes dégradés de couleurs éclatantes ou d’une lumière blanche allant des tons chauds aux tons froids, pour s’adapter à chaque saison et à toutes vos célébrations. Conçus pour une utilisation en extérieur, leur indice de protection IP54 résistant aux intempéries leur permet de rester dehors toute l’année. Connectez-les à un Hue Bridge pour accéder à des effets lumineux dynamiques, synchroniser vos lumières avec votre musique et personnaliser chaque instant. Parfaitement intégrés à l’écosystème Philips Hue, ils se contrôlent facilement via l’application Hue ou les assistants vocaux compatibles.
- 1 x 3,5 m avec 250 LED
- Dégradés de lumière blanche et colorée
- Synchronisation musicale et effets dynamiques
- Câble noir
- Alimentation basse tension incluse
- Utilisation en extérieur
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874848
Informations produit
- Luminaires extérieurs Filet lumineux Festavia - 1 m x 3,5 m, 250 LED (excl. alimentation)
- 1
- Hue Alimentation extérieure 40 W
- 1