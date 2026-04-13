Festavia rideau de lumières (1 × 3,5 m de câble noir, 250 LED) + bloc d'alimentation de 40 W

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Gros plan de l'avant de Festavia rideau de lumières (1 × 3,5 m de câble noir, 250 LED) + bloc d'alimentation de 40 W
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  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
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À propos du Festavia rideau de lumières (1 × 3,5 m de câble noir, 250 LED) + bloc d'alimentation de 40 W

Illuminez votre jardin d’un véritable filet de lumière féérique. Ce pack comprend le Festavia rideau de lumières ainsi qu’une alimentation 40 W compatible, pour transformer facilement vos espaces extérieurs. Disposez les lumières sur des arbustes, des clôtures ou des garde-corps de balcon et profitez de superbes dégradés de couleurs éclatantes ou d’une lumière blanche allant des tons chauds aux tons froids, pour s’adapter à chaque saison et à toutes vos célébrations. Conçus pour une utilisation en extérieur, leur indice de protection IP54 résistant aux intempéries leur permet de rester dehors toute l’année. Connectez-les à un Hue Bridge pour accéder à des effets lumineux dynamiques, synchroniser vos lumières avec votre musique et personnaliser chaque instant. Parfaitement intégrés à l’écosystème Philips Hue, ils se contrôlent facilement via l’application Hue ou les assistants vocaux compatibles.

  • 1 x 3,5 m avec 250 LED
  • Dégradés de lumière blanche et colorée
  • Synchronisation musicale et effets dynamiques
  • Câble noir
  • Alimentation basse tension incluse
  • Utilisation en extérieur
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