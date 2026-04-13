Illuminez votre jardin d’un véritable filet de lumière féérique. Ce pack comprend le Festavia rideau de lumières ainsi qu’une alimentation 40 W compatible, pour transformer facilement vos espaces extérieurs. Disposez les lumières sur des arbustes, des clôtures ou des garde-corps de balcon et profitez de superbes dégradés de couleurs éclatantes ou d’une lumière blanche allant des tons chauds aux tons froids, pour s’adapter à chaque saison et à toutes vos célébrations. Conçus pour une utilisation en extérieur, leur indice de protection IP54 résistant aux intempéries leur permet de rester dehors toute l’année. Connectez-les à un Hue Bridge pour accéder à des effets lumineux dynamiques, synchroniser vos lumières avec votre musique et personnaliser chaque instant. Parfaitement intégrés à l’écosystème Philips Hue, ils se contrôlent facilement via l’application Hue ou les assistants vocaux compatibles.

1 x 3,5 m avec 250 LED

Dégradés de lumière blanche et colorée

Synchronisation musicale et effets dynamiques

Câble noir

Alimentation basse tension incluse

Utilisation en extérieur