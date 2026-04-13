Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 5 m

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  • Garantie 2 ans
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À propos du Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 5 m

La Corde lumineuse Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs et des plafonds de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Ajoutez un caractère subtil à la cuisine et aux pièces à vivre en en le faisant longer les murs et les lignes de plafond. Montez-le au-dessus des surfaces de travail et façonnez-le pour créer un point focal sculptural unique. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Lumière blanche et colorée uniforme à 360°
  • Dégradés très doux OmniGlow
  • Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
  • Contrôle intelligent avec l’application Hue
  • Bloc d’alimentation et accessoires inclus

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Connecteur Hue Flux, lot de 4

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Assure la cohérence lumineuse
Facile à confectionner soi-même

CHF 15.00

Lightstrip OmniGlow 10 m

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4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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CHF 350.00

Lightstrip OmniGlow 5 m

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4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
energy.link.label

CHF 200.00

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