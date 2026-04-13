Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
À propos du Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Créez l'ambiance Hue à l'extérieur ! Idéale pour votre terrasse, jardin ou entrée, cette applique murale extérieure offre un éclairage décoratif omnidirectionnel dans une couleur réglable ou dans des nuances de blanc allant du chaud au froid. Personnalisez chaque instant du crépuscule à l'aube : créez l'ambiance pour un dîner en plein air ou un moment de détente sous les étoiles. Pour plus de sérénité à la tombée de la nuit, réglez l'éclairage sur une lumière blanche vive afin de voir qui s'approche ou de trouver votre chemin. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lampes Hue pour une ambiance homogène. Le diffuseur à double couche de la lampe produit une lumière douce et uniforme en atténuant les points LED et en réduisant les éblouissements, tout en ajoutant une résistance aux UV pour éviter le jaunissement au fil du temps. Installez cette lampe résistante aux intempéries et certifiée IP44 sur les murs ou les plafonds à l'extérieur de votre maison pour obtenir de la lumière exactement là où vous en avez besoin. Profitez d'une commande intuitive même lorsque vous n'êtes pas chez vous avec options de personnalisation et automatisations grâce à l'application Hue et aux assistants vocaux.
- Lumière blanche et colorée réglable
- Résiste aux intempéries (IP44)
- Revêtement anti-tâches Powershield
- Installation sur un mur ou au plafond
- Application et commande vocale
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103165367
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Non
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Plage de température ambiante
- -25 à +45 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Portable
- Non
- Type de fiche
- No plug
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- -
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 120
Divers
- Conçu spécialement pour
- Balcon, Jardin, Extérieur, Patio
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103165367
- Poids net
- 0.62 kg
- Poids brut
- 0.83 kg
- Hauteur
- 160 mm
- Longueur
- 120 mm
- Largeur
- 155 mm
- Code 12NC
- 929004444101
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.5
- Puissance
- 5.2
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 5.2
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 86 mm
- Longueur totale
- 180 mm
- Largeur totale
- 122 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 510
- Techno. ampoule
- Non applicable
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- NA
- Code IP
- IP44 (PSU IP20)
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux à 2 700 K
- 480
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Wet location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Options de montage
- Plafonnier, Sur un mur
L'ampoule
- Design
- square
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement