Philips Hue x Elias Nerlich
Game Changing Sync avec la nouvelle Sync Box 8k
Tout le monde peut éclairer un home cinéma parfait de manière impressionnante. Mais transformer une buanderie austère en un paradis du jeu, seul Elias Nerlich et Philips Hue peuvent le faire ! Découvrez le Game Changer : le nouveau Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k et d'autres produits pour votre espace de jeu parfait.
Configuration de TV Sync en 3 étapes
Pour synchroniser votre téléviseur avec un éclairage intelligent, vous n'avez besoin que d'un produit d'éclairage, du Philips Hue Bridge et du Philips Hue Play HDMI Sync Box - maintenant avec la fonctionnalité 8k. Pour une expérience de divertissement complète, vous pouvez vous équiper davantage.
- La Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k
- Le centre de contrôle Philips Hue Bridge
- Chaque produit Philips Hue White & Color Ambiance
Le cœur de votre divertissement
Nouveauté : Faites passer votre jeu au niveau supérieur avec la Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k et la lumière colorée réactive ! Elle synchronise en temps réel votre éclairage Philips Hue avec l'action sur votre téléviseur. Compatible avec HDR10+ et Dolby Vision !
- Synchronise la lumière avec votre console et votre téléviseur
- Désormais synchronisé avec les contenus 8K 60Hz et 4K 120Hz
- Synchronisation sans lagging
- Connexion facile via 4 accès HDMI
Des produits de jeu pour toute la pièce
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
CHF 350.00
Lightstrip Hue Play gradient 65 inch
CHF 230.00
CHF 161.00
Lightstrip Hue Play gradient 75 inch
CHF 260.00
Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
CHF 210.00
CHF 147.00
Éclairage portable Go
CHF 100.00
Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
CHF 60.00
CHF 42.00
Hue Play Gradient Light Tube Large
CHF 230.00
Hue Play Gradient Light Tube Compact
CHF 210.00
Lampadaire Gradient Signe
CHF 340.00
Lampe à poser Gradient Signe
CHF 225.00
Lightstrip Hue Solo 3 mètres
CHF 70.00
Votre chance de gagner
Faites partie des 5 gagnants d'un Philips Hue Gaming Set d'une valeur de plus de 600 CHF.
Le gain :
- 1 Hue Play HDMI Sync Box 8k
- 1 Hue Play Gradient TV Lightstrip
- 1 Hue Bridge