Un éclairage intelligent digne d'une star du jeu

Un éclairage intelligent digne d'une star du jeu

Philips Hue x Elias Nerlich

Game Changing Sync avec la nouvelle Sync Box 8k

Tout le monde peut éclairer un home cinéma parfait de manière impressionnante. Mais transformer une buanderie austère en un paradis du jeu, seul Elias Nerlich et Philips Hue peuvent le faire ! Découvrez le Game Changer : le nouveau Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k et d'autres produits pour votre espace de jeu parfait.

Hue Bridge, Lampen und Dimmschalter

Configuration de TV Sync en 3 étapes

Pour synchroniser votre téléviseur avec un éclairage intelligent, vous n'avez besoin que d'un produit d'éclairage, du Philips Hue Bridge et du Philips Hue Play HDMI Sync Box - maintenant avec la fonctionnalité 8k. Pour une expérience de divertissement complète, vous pouvez vous équiper davantage.

  • La Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k
  • Le centre de contrôle Philips Hue Bridge
  • Chaque produit Philips Hue White & Color Ambiance

Le cœur de votre divertissement

Nouveauté : Faites passer votre jeu au niveau supérieur avec la Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k et la lumière colorée réactive ! Elle synchronise en temps réel votre éclairage Philips Hue avec l'action sur votre téléviseur. Compatible avec HDR10+ et Dolby Vision !

Starterset White and Color Ambiance
  • Synchronise la lumière avec votre console et votre téléviseur
  • Désormais synchronisé avec les contenus 8K 60Hz et 4K 120Hz
  • Synchronisation sans lagging
  • Connexion facile via 4 accès HDMI

Des produits de jeu pour toute la pièce

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

CHF 350.00

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Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

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CHF 230.00

CHF 161.00

Momentanément en rupture de stock

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

CHF 260.00

Momentanément en rupture de stock

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Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

CHF 210.00

CHF 147.00

Momentanément en rupture de stock

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Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

CHF 150.00

Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

CHF 150.00

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Éclairage portable Go

Éclairage portable Go

CHF 100.00

Triangle - Ampoule connectée E27

Triangle - Ampoule connectée E27

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CHF 105.00

Il ne reste que quelques exemplaires

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Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

CHF 60.00

CHF 42.00

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Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

CHF 230.00

Hue Play Gradient Light Tube Compact

Hue Play Gradient Light Tube Compact

CHF 210.00

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Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

CHF 340.00

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Lampe à poser Gradient Signe

Lampe à poser Gradient Signe

CHF 225.00

Lightstrip Hue Solo 3 mètres

Lightstrip Hue Solo 3 mètres

CHF 70.00

Momentanément en rupture de stock

Bringe Licht und Sound miteinander in Einklang

Votre chance de gagner

Faites partie des 5 gagnants d'un Philips Hue Gaming Set d'une valeur de plus de 600 CHF.
Le gain :

  • 1 Hue Play HDMI Sync Box 8k
  • 1 Hue Play Gradient TV Lightstrip
  • 1 Hue Bridge
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Questions et réponses

Comment fonctionne Hue Sync ?

Quels produits Philips Hue puis-je utiliser avec la fonction Loisirs ?

De quoi ai-je besoin pour synchroniser mes lampes connectées avec la Philips Hue Play HDMI sync box ?

Comment configurer au mieux un espace de loisirs ?

Comment puis-je regarder Netflix avec Hue Sync ?

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