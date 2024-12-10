Hue fonctionne avec Nanoleaf : tout ce que vous devez savoir

Transformez vos murs en lumière vivante. Les panneaux muraux Nanoleaf Shapes (Hexagones et Triangles) peuvent être intégrés sans effort à votre système Philips Hue grâce au module d'applique murale Philips Hue. Une fois connectés, vos panneaux s'intègrent naturellement à l'écosystème Hue et sont contrôlés directement depuis l'application Philips Hue, tout comme vos autres luminaires hue.

Cette collaboration ajoute un éclairage mural modulaire et décoratif à votre système Hue, fusionnant le design de Nanoleaf avec le contrôle et l'automatisation de Philips Hue pour une œuvre lumineuse expressive et fiable.

Pourquoi Hue avec Nanoleaf ?

Hue avec Nanoleaf vous offre plus qu'un simple éclairage, il vous permet de vous exprimer avec la lumière :

Affirmez votre style – Concevez des motifs muraux uniques qui deviennent le point focal visuel de n'importe quelle pièce.

– Concevez des motifs muraux uniques qui deviennent le point focal visuel de n'importe quelle pièce. Une expérience connectée – Contrôlez les panneaux Nanoleaf en même temps que vos luminaires Hue pour une ambiance harmonieuse.

– Contrôlez les panneaux Nanoleaf en même temps que vos luminaires Hue pour une ambiance harmonieuse. Contrôle sans effort – Utilisez la Philips Hue app, les assistants vocaux, les horaires et les automatisations pour façonner votre éclairage tout au long de la journée.

– Utilisez la Philips Hue app, les assistants vocaux, les horaires et les automatisations pour façonner votre éclairage tout au long de la journée. Design premium et éclairage connecté réunis – les panneaux modulaires Nanoleaf fonctionnant avec l'écosystème Hue.

Produits Nanoleaf pris en charge

L'intégration Hue prend en charge les produits Nanoleaf Shapes suivants :

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Les autres produits Nanoleaf ne sont actuellement pas pris en charge dans l'application Hue.

Ce dont vous avez besoin

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

Panneaux Nanoleaf Shapes (Hexagones ou Triangles)

(Hexagones ou Triangles) Alimentation Nanoleaf et panneaux correctement assemblés

Module d'applique murale Philips Hue

Philips Hue app (version la plus récente)

Un Hue Bridge (recommandé pour débloquer plus de fonctionnalités), en savoir plus ici.

Tout ce dont vous avez besoin est déjà inclus dans le kit de démarrage, vous pouvez donc commencer à créer immédiatement.

À propos du module d'applique murale Philips Hue

Le module d'applique murale Philips Hue permet d'accéder aux fonctionnalités Hue pour les Nanoleaf Shapes.

Installation, montage et connexion faciles à vos panneaux Nanoleaf.

Intégrez les panneaux Nanoleaf dans les pièces et zones Hue pour qu'ils participent aux scènes et aux automatisations.

Permet le contrôle via l'application Hue, les accessoires Hue et les assistants vocaux

Une fois connectés, vos panneaux Nanoleaf se comportent comme une lampe Hue, prêts à être utilisés dans l'ensemble de votre installation d'éclairage connecté.

Étape 1 : installez vos panneaux Nanoleaf

a. Planifiez l'agencement

Disposez les panneaux sur une surface plane et expérimentez les formes et l'orientation avant de les monter.

b. Préparez le mur

Nettoyez la surface du mur pour qu'elle soit exempte de poussière ou de graisse. Les panneaux Nanoleaf sont conçus pour une utilisation en intérieur uniquement.

c. Installez et connectez

Montez les panneaux à l'aide des plaques de montage incluses, connectez-les avec des linkers Nanoleaf et branchez l'alimentation Nanoleaf.

Les panneaux devraient s'allumer et afficher un motif lumineux.

d. Connectez le module d'applique murale Philips Hue

Connectez le module d'applique murale Philips Hue aux panneaux Nanoleaf à l'aide du linker.

Étape 2 : ajoutez Nanoleaf à l'application Hue

Ouvrez Philips Hue app. Allez dans Paramètres > Lampes > Ajouter une lumière. Scannez le code QR sur le module d'applique murale Hue. Suivez les étapes à l'écran pour détecter le module d'applique murale Philips Hue.

Une fois ajoutés, les panneaux Nanoleaf apparaissent dans l'application Hue comme n'importe quelle autre lampe Hue, prêts à sublimer votre espace.

Design et contrôle avec Hue

Lorsqu'ils sont connectés via Hue, les panneaux Nanoleaf Shapes vous permettent :

D'allumer ou d'éteindre vos panneaux avec le reste de vos luminaires Hue

D'ajuster la luminosité en douceur

De changer les couleurs pour refléter votre humeur

D'ajouter des panneaux aux scènes, pièces, zones, horaires et automatisations Hue

De contrôler l'éclairage avec l'application Hue, les assistants vocaux et les accessoires Hue

Dans Hue, les panneaux Nanoleaf fonctionnent comme une bande lumineuse dégradée, créant des transitions de couleurs fluides sur votre mur.

Limites importantes à connaître

Les comportements suivants sont prévus par conception :

Les scénarios Nanoleaf, les visualisations musicales, les gestes tactiles et les effets Nanoleaf ne sont ni affichés ni contrôlés dans l'application Hue.

dans l'application Hue. Si une synchronisation de divertissement Hue, une automatisation ou une alerte est déclenchée (par exemple, une sonnette ou une alarme lumineuse), Hue prendra le dessus sur tout effet Nanoleaf actif et ne reprendra pas automatiquement le dernier effet.

Dépannage :

Ces étapes couvrent la configuration et le contrôle liés à Hue uniquement.

Module d'applique murale Hue introuvable dans l'application Hue

Assurez-vous que le module d'applique murale Philips Hue et l'alimentation sont connectés et alimentés

sont connectés et alimentés Mettez à jour votre application Hue vers la dernière version.

Module d'applique murale Hue non détecté dans l'application Hue

Vérifiez que les panneaux Nanoleaf sont alimentés en les débranchant puis en les rebranchant.

Utilisez la procédure de reconnexion dans l'application Hue.

Retirez le module d'applique murale Philips Hue de l'application Hue et ajoutez-le à nouveau.

FAQ

Ai-je besoin d'un Hue Bridge pour utiliser Nanoleaf avec Hue ?

Non. Un Philips Hue Bridge n'est pas nécessaire pour intégrer les panneaux Nanoleaf dans l'écosystème Hue. Cependant, l'ajout d'un Bridge permettra d'accéder à davantage de fonctionnalités. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Quels produits Nanoleaf sont pris en charge ?

Actuellement, seuls les hexagones, triangles et mini-triangles sont pris en charge.

Combien de panneaux Nanoleaf puis-je connecter à une même alimentation ?

Pour cette information, veuillez consulter le calculateur d'alimentation de Nanoleaf.

Combien de panneaux Nanoleaf peuvent être pris en charge par le module d'applique murale Hue ?

Jusqu'à 100 panneaux sont pris en charge et peuvent être contrôlés dans l'application Hue.

Puis-je utiliser les panneaux Nanoleaf dans mon espace de divertissement ?

Oui, c'est pris en charge ; cependant, nous déconseillons de synchroniser les panneaux Nanoleaf avec le contenu de votre écran, car selon l'agencement, l'expérience risque de ne pas être pleinement optimisée pour la synchronisation avec le contenu affiché. Ils sont cependant un excellent ajout à la création d'ambiance dans vos espaces de divertissement.

Pourquoi ne vois-je pas les scénarios Nanoleaf dans l'application Hue ?

Les scénarios et effets Nanoleaf sont contrôlés via l'application Nanoleaf et ne sont pas disponibles dans Hue.

Où puis-je obtenir de l'aide concernant les problèmes de matériel ou de panneau Nanoleaf ?

Pour le dépannage et le support Nanoleaf, veuillez visiter https://support.nanoleaf.me.

Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des difficultés pour ajouter Nanoleaf à l'application Hue ou l'utiliser dans votre système Hue, consultez le support Philips Hue pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Pour les sujets matériels spécifiques à Nanoleaf ou les fonctionnalités uniquement liées à Nanoleaf, contactez toujours Nanoleaf Support.