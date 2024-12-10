Hue Screen Sync : Guide de calibration et de dépannage

Hue Screen Sync donne vie à l'écran de votre téléviseur en synchronisant vos lampes Philips Hue avec vos contenus de divertissement. Grâce à la technologie de synchronisation optique, l'appareil capture directement les couleurs affichées à l'écran pour créer, en temps réel, un éclairage immersif qui s'harmonise avec ce que vous regardez.

Démarrage : procédure d'étalonnage

Comment profiter au mieux de Hue Screen Sync ?

Pour vous offrir une expérience visuelle fluide, Hue Screen Sync utilise une procédure de configuration rapide afin d'aligner l'éclairage de votre pièce sur l'écran. Une configuration initiale simple garantit que les effets de couleur vifs et l'éclairage d'ambiance reflètent fidèlement l'action à l'écran.

Que vérifier avant de commencer le calibrage ?

Avant de commencer :

● Vue dégagée : Positionnez Screen Sync de façon à ce que l'appareil ait une vue dégagée sur l'ensemble de l'écran du téléviseur.

● Visibilité maximale : Vérifiez qu'aucun câble, meuble ou plante ne bloque la ligne de visée entre l'objectif de Screen Sync et le téléviseur.

● Objectif propre : Essuyez la caméra avec un chiffon en microfibre propre pour garantir une capture d'image nette pendant la configuration.

● Allumez les lampes de votre zone de divertissement : Allumez toutes les lampes Hue associées à votre zone de divertissement afin que Screen Sync bénéficie des meilleures conditions d'éclairage possibles et puisse s'adapter à votre environnement.

● Éliminez les reflets : Évitez que la lumière directe du soleil ou des lampes puissantes se reflète sur l'appareil depuis l'écran du téléviseur.

Comment calibrer Hue Screen Sync

Ouvrez Philips Hue app. Accédez à l'onglet Synch et vérifiez que votre appareil Screen Sync est sélectionné sous QUOI. Appuyez sur les trois petits points pour accéder aux Paramètres. Sélectionnez Calibrage. Suivez les instructions à l’écran. Confirmez la détection automatique ou consultez le guide de dépannage si l'alignement de l'écran doit être réglé manuellement. Prévisualisez le résultat, puis appuyez sur Enregistrer lorsque le résultat vous convient.

À quoi doit ressembler un calibrage réussi ?

Une configuration réussie produit des effets lumineux réactifs et esthétiques, caractérisés par les éléments suivants :

● Vérifiez que le réglage fin est terminé : il a lieu après le calibrage. Consultez l'onglet Sync pour vérifier s'il est terminé ou toujours en cours.

● Correspondance précise des couleurs selon leur position : les lampes autour du téléviseur reproduisent les couleurs exactes des zones situées le long de chaque bord de l'écran.

● Transitions fluides : l'éclairage se diffuse naturellement dans les différentes zones de la pièce au fil des changements de scène à l'écran.

● Ambiance immersive : la luminosité ambiante prolonge la présence de l'écran dans votre espace de vie sans que l'éclairage de la pièce soit trop intense.

● Profondeur et contraste saisissants : les scènes sombres restent confortablement tamisées, tandis que les zones lumineuses éclairent instantanément les lampes environnantes.

Remarque : si le contour dépasse de l'écran et empiète sur la pièce ou s'il ne couvre pas les bords de l'image, les couleurs seront mal captées ou apparaîtront au mauvais endroit.

2. Dépannage : échecs de l'calibrage et détection de l'écran

L'calibrage automatique échoue constamment ou produit un contour déformé. Que puis-je faire ?

Si l'étalonnage automatique ne détecte pas l'écran ou affiche un trapèze déformé sur votre téléphone :

Réduisez les reflets sur l'écran : Éteignez les plafonniers et les lampes placées à côté du téléviseur, puis fermez les rideaux. Un écran de téléviseur brillant agit comme un miroir : si le capteur de synchronisation optique détecte un reflet, il le prend pour le contenu affiché à l'écran. Améliorez le contraste de l'écran avec son environnement : Veillez à ce que la pièce bénéficie d'un éclairage doux et uniforme et à ce que l'écran soit allumé et affiche une image nette et lumineuse (ou un arrière-plan très contrasté). Nettoyez les surfaces optiques : Essuyez l'objectif et l'écran du téléviseur avec un chiffon doux en microfibre. La poussière et les traces de doigts diffusent la lumière et perturbent la détection des bords. Retirez les obstacles : Éloignez les barres de son, les décorations et les objets qui bloquent le bas ou les côtés de l'écran. Passez à l'alignement manuel : Si la détection automatique est perturbée par l'éclairage de la pièce, faites glisser manuellement les repères de coin jusqu'à les placer exactement aux quatre coins du cadre de l'écran.

L'étalonnage automatique ne parvient pas à détecter l'écran. Que puis-je faire ?

● Redémarrez l'appareil : Débranchez l'alimentation de Screen Sync de la prise murale, attendez 10 secondes, rebranchez-la, puis relancez l'étalonnage dans l'application Hue.

● Vérifiez de nouveau l'angle de l'appareil : Vérifiez que le module optique est installé de niveau et orienté aussi directement que possible vers l'écran. Une inclinaison excessive augmente les reflets.

● Si cela ne fonctionne pas, veuillez sélectionner manuellement les coins de votre téléviseur.

Pourquoi les couleurs apparaissent-elles du mauvais côté de la pièce ?

Lorsque les couleurs sont inversées (par exemple, un éclair rouge vif apparaît à gauche du téléviseur, mais ce sont les lampes Hue de droite qui réagissent) :

● Les coins définis lors de l'étalonnage sont mal alignés ou inversés

● Retournez dans Paramètres > Étalonner Screen Sync, vérifiez que chaque repère de coin correspond au coin réel de l'écran, repositionnez-les précisément, puis enregistrez.

● Vérifiez également la configuration de votre zone de divertissement dans l'application Hue pour vous assurer que les positions virtuelles des lampes correspondent à leur emplacement réel dans la pièce.

Quand dois-je refaire l'étalonnage ?

Effectuez de nouveau l'étalonnage dans les cas suivants :

● Vous déplacez ou inclinez votre téléviseur, votre moniteur ou Screen Sync.

● Vous déplacez, ajoutez ou remplacez des lampes dans votre zone de divertissement.

● Les couleurs commencent à apparaître dans la mauvaise zone de la pièce.

● Les conditions d'éclairage ambiant changent considérablement : par exemple, si l'étalonnage initial a été effectué en plein soleil le matin, les performances peuvent être moins bonnes la nuit. Effectuez l'étalonnage dans une pièce lumineuse pour aider Screen Sync à s'adapter à votre environnement.

3. Améliorer la fidélité des couleurs et gérer l'éclairage de la pièce et les reflets

Screen Sync analyse directement l'image affichée sur votre téléviseur. Tout ce qui se reflète sur l'écran : lumière du soleil, reflets de lampes ou spots au plafond — se retrouve dans les données de couleur transmises à vos lampes Hue.

Guide rapide : problèmes de reflets et d'éblouissement

Ce que vous observez Cause Que faire ? Une zone d'éclairage reste bloquée sur le blanc ou le jaune, ou réagit peu. Une lampe ou une fenêtre se reflète directement sur cette section de l’écran. Éteignez ou déplacez la lampe, fermez les rideaux ou ajustez légèrement l'angle de l'appareil pour que le reflet disparaisse de l'aperçu du capteur optique. Toutes les couleurs semblent délavées ou pâles en journée. Une fenêtre très lumineuse ou la lumière directe du soleil peut perturber Screen Sync. Fermez les stores ou rideaux. Hue Screen Sync offre des performances optimales dans des conditions de faible luminosité ou d'obscurité, une fois étalonné. Les couleurs sont correctes la nuit mais incorrectes en journée (ou inversement) L'éclairage de la pièce est très différent de celui qui régnait lorsque l'appareil de synchronisation optique a établi le profil de l'écran. Maintenez un éclairage constant dans la pièce ou refaites l'étalonnage en allumant toutes les lampes pour rendre la pièce aussi lumineuse que possible. Les lampes clignotent ou « pompent » pendant les scènes sombres. Reflets des lampes Hue ou de l'éclairage ambiant de la pièce sur l'écran. Orientez les lampes Hue à l'opposé de l'écran (par exemple vers le mur ou derrière le téléviseur) et réduisez l'intensité de l'éclairage ambiant.

Réglage des couleurs : si les couleurs ne correspondent pas à vos attentes

Hue Screen Sync s’adapte automatiquement à l’écran de votre TV au fil du temps. Si les couleurs ne vous semblent pas fidèles :

Étape 1 : Laissez le temps à Screen Sync de s'adapter

○ Après la configuration, un nouvel étalonnage ou une réinitialisation, le système de synchronisation visuelle apprend à connaître la luminosité et la balance des blancs de votre téléviseur pendant le visionnage.

○ La luminosité se stabilise en quelques secondes.

○ La balance des blancs (teinte des couleurs) s'ajuste en quelques minutes de visionnage de vidéos variées dans des conditions normales. Regarder des scènes comportant des éléments neutres (nuages, neige, arrière-plans blancs ou gris) accélère l'adaptation. Les contenus très saturés (dessins animés, terrains de sport) ou les films très sombres ralentissent l'adaptation.

Étape 2 : Vérifiez les paramètres d'image du téléviseur

○ Désactivez le mode Éco et la luminosité automatique : Désactivez les capteurs de luminosité ambiante et les modes d'économie d'énergie. Si le téléviseur ajuste automatiquement la luminosité, Screen Sync doit constamment se réadapter.

○ Modes d'image : Le passage d'un mode d'image à un autre (par exemple, de Vif à Cinéma) modifie la température des couleurs. Laissez quelques minutes à Screen Sync pour s'adapter au nouveau profil.

○ Contenu HDR : Les hautes lumières en HDR sont nettement plus lumineuses, ce qui pousse le capteur optique à réduire son exposition. Les scènes très sombres en HDR peuvent naturellement produire des effets lumineux plus faibles qu'avec du contenu SDR standard.

Étape 3 : Vérifiez la propreté du capteur optique et de l'écran

○ Vérifiez que l'objectif optique et l'écran du téléviseur sont exempts de traces de doigts, de poussière et de salissures, car celles-ci diffusent la lumière et réduisent la saturation des couleurs.

Conseils d'installation et de configuration du matériel

Que faire si Screen Sync ne se fixe pas correctement à mon téléviseur ?

● Téléviseurs de plus de 30 mm (1,2 pouce) d'épaisseur : l'épaisseur maximale admise pour une fixation sûre, sans forcer le support, est de 30 mm (1,2 pouce). Ne forcez pas la pince de la charnière arrière, car un effort excessif peut endommager l'articulation. Posez bien à plat le pied du contrepoids le long de la partie supérieure incurvée à l'arrière du téléviseur et utilisez des bandes de fixation amovibles qui n'abîment pas la surface pour renforcer l'adhérence.

● Centrez le module de synchronisation : installez l'appareil bien droit et aussi centré que possible. Une installation de biais augmente le risque de reflets et réduit la précision de la correspondance des couleurs dans les coins inférieurs.

● Contrainte exercée sur le câble : faites cheminer le câble fixe le long du châssis du téléviseur afin que sa tension ne dévie pas l'appareil de son axe au fil du temps.