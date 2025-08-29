Hue Secure vous permet de choisir comment surveiller votre domicile en temps réel, que ce soit avec une sonnette vidéo à votre porte d'entrée ou avec une caméra dans votre salon. Servez-vous de ce guide pour trouver la caméra qui convient le mieux à votre espace.
Guide de comparaison des caméras de sécurité connectées
Parcourir les caméras Hue Secure
Hue
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
€309,99
Hue
Caméra filaire Secure
€149,99
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
€169,99
Hue
Caméra sans fil Secure
€179,99
Hue
Support de bureau Secure
€49,99
€29,99
Hue
Caméra Secure Câble basse tension 3 m | Philips Hue
€29,99
Hue
Câble Secure anti-chute
€14,99
Hue
Support de caméra Secure avec piquet de sol
€39,99
€23,99
Hue
Hue Bridge
€59,99
Hue
Capteur de contact Secure
€39,99
Hue
Kit de démarrage Secure avec caméra
€349,99
Hue
Alimentation extérieure 40 W
€49,99
Comparer les caméras de sécurité connectées
Caméra filaireEn savoir plus
Caméra sans filEn savoir plus
Caméra avec projecteurEn savoir plus
Sonnette vidéo filaireEn savoir plus
Modèle 2K disponible
Modèle 1080p disponible
Format d'image
Lampe intégrée
Peut être utilisée à l'extérieur
Support d'installation
Alimentation
Vue en direct
Vision nocturne
Conversation bidirectionnelle
Envoie des alertes activées par le mouvement
Compatible avec les lampes Hue¹
Afficher l'historique vidéo²
Gérez votre domicile en temps réel
Recevez des alertes envoyées directement sur votre appareil mobile. Voyez ce qui se passe, au fur et à mesure, grâce à une vue en direct nette et claire. Votre caméra Secure veille sur votre maison, vous n'avez pas besoin d'être présent.
Contrôle total de l'éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application
L'application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d'éclairage connectés. Gérez les caméras, sonnettes et détecteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement depuis votre téléphone. Associez-leur des lampes connectées pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.
Gardez les mains libres grâce à la commande vocale
Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Apple Home. Si un mouvement est détecté ou si vous souhaitez simplement vérifier ce qui se passe, vous pouvez facilement demander à afficher le flux de votre caméra sur un écran connecté
En savoir plus sur la sécurité pour maison connectée
Questions et réponses sur les caméras de sécurité connectées
Combien coûtent généralement les caméras de sécurité connectées ?
Combien coûtent généralement les caméras de sécurité connectées ?
Les caméras de sécurité connectées sont-elles équipées d'un système audio ?
Les caméras de sécurité connectées sont-elles équipées d'un système audio ?
Combien de temps les caméras de sécurité connectées conservent-elles les images ?
Combien de temps les caméras de sécurité connectées conservent-elles les images ?
Quelles caméras de sécurité connectées fonctionnent avec les applications à commande vocale, telles que Alexa, Google Home ou Apple HomeKit ?
Quelles caméras de sécurité connectées fonctionnent avec les applications à commande vocale, telles que Alexa, Google Home ou Apple HomeKit ?
Quelle est la meilleure caméra de sécurité connectée ?
Quelle est la meilleure caméra de sécurité connectée ?
Quelle est la meilleure sonnette vidéo ?
Quelle est la meilleure sonnette vidéo ?
¹Nécessite un Philips Hue Bridge et au moins une lampe Philips Hue (vendue séparément).
²Nécessite un abonnement Secure (vendu séparément).
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.