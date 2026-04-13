Le kit de re-scellage extérieur facilite la personnalisation de la bande lumineuse OmniGlow pour qu’elle s’adapte à votre espace. Une fois la bande coupée à la longueur souhaitée, utilisez le mastic, le bouchon d’extrémité et l’embout fournis pour re-sceller la bande lumineuse et garantir sa protection contre les intempéries. Conçu spécialement pour les lightstrips extérieurs OmniGlow, le kit garantit une finition soignée et professionnelle tout en maintenant des performances fiables en extérieur.

Permet une personnalisation sur mesure par découpe

Maintient la résistance aux intempéries

Comprend le mastic, le bouchon et le capuchon

Finition professionnelle

Pour les strip lights d'extérieur OmniGlow