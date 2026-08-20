Lampes LED connectées

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play
Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Le prix actuel est 149,99 €
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 339,99 €
Créez un kit
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 149,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Large
Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 229,99 €
Lampe de chevet Twilight blanche
Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation de mise en veille à une touche
Gradation ultra-basse
Le prix actuel est 284,99 €
Lampadaire Gradient Signe
Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 359,99 €
Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 339,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Large
Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 229,99 €
Iris cuivre édition spéciale
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 149,99 €
Créez un kit
Éclairage portable Go
LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 99,99 €
Nouveau
Lampe à poser Hue Play
Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Le prix actuel est 79,99 €
Iris or édition spéciale
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 149,99 €
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 149,99 €
Lampe à poser Iris
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 119,99 €
Nouveau
Lampadaire Hue Play compact
Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Le prix actuel est 139,99 €
Exclusif
Lampe de chevet Twilight noire
Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation de mise en veille à une touche
Gradation ultra-basse
Le prix actuel est 284,99 €
Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat
Le prix actuel est 369,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Compact
Conçu pour les TV de 40” à 55"
Associe un éclairage blanc et coloré
Bloc d'alimentation inclus
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 209,99 €
Exclusive
Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale
Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Disponible en exclusivité dans la boutique Hue
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 169,99 €
Lampe de table Flourish
Lumière blanche et colorée réglable
Ampoule A60 1 100 lumens incluse
Application et commande vocale
Compatible avec Zigbee et Matter
Le prix actuel est 159,99 €
Lampe à poser Iris
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 119,99 €
Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
blanc mat
Le prix actuel est 369,99 €
Lampe à poser Bloom
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 99,99 €
Créez un kit
Hue Play pack x1
Pack x1
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 84,99 €