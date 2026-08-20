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Lampes LED connectées

Lampe de table, à pied, de chevet ou portable — où que vous en ayez besoin, nous avons la solution. Nos lampes LED connectées allient un design moderne à la puissance de l’écosystème Hue. Personnalisez l’atmosphère, synchronisez votre éclairage avec votre divertissement et pilotez tout via l’application Hue ou votre assistant vocal.

61 produits
Nouveau
Gros plan de l'avant de Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Lampe de chevet Twilight blanche

Lampe de chevet Twilight blanche

Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation de mise en veille à une touche
Gradation ultra-basse
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Iris cuivre édition spéciale

Iris cuivre édition spéciale

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Éclairage portable Go

Éclairage portable Go

LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Nouveau
Gros plan de l'avant de Lampe à poser Hue Play

Lampe à poser Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Gros plan de l'avant de Iris or édition spéciale

Iris or édition spéciale

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Lampe à poser Iris

Lampe à poser Iris

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Nouveau
Gros plan de l'avant de Lampadaire Hue Play compact

Lampadaire Hue Play compact

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Exclusif
Gros plan de l'avant de Lampe de chevet Twilight noire

Lampe de chevet Twilight noire

Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation de mise en veille à une touche
Gradation ultra-basse
Gros plan de l'avant de Projecteur mural Hue Play

Projecteur mural Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat
Gros plan de l'avant de Hue Play Gradient Light Tube Compact

Hue Play Gradient Light Tube Compact

Conçu pour les TV de 40” à 55"
Associe un éclairage blanc et coloré
Bloc d'alimentation inclus
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Exclusive
Gros plan de l'avant de Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale

Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale

Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Disponible en exclusivité dans la boutique Hue
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lampe de table Flourish

Lampe de table Flourish

Lumière blanche et colorée réglable
Ampoule A60 1 100 lumens incluse
Application et commande vocale
Compatible avec Zigbee et Matter
Gros plan de l'avant de Lampe à poser Iris

Lampe à poser Iris

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Projecteur mural Hue Play

Projecteur mural Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
blanc mat
Gros plan de l'avant de Lampe à poser Bloom

Lampe à poser Bloom

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Play pack x1

Hue Play pack x1

Pack x1
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
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Guide des lampes LED connectées

Ai-je besoin d’un hub connecté pour utiliser des lampes LED ?

Puis-je regrouper plusieurs lampes LED connectées ?

Ai-je besoin d’un interrupteur avec variateur spécial pour diminuer l’intensité des Lampes LED connectées ?

Quelles sont les meilleures lampes LED qui associent technologie connectée et design d’intérieur haut de gamme ?

Peut-on régler l'intensité des lampes LED ?

Quelles sont les meilleures lampes pour une maison moderne ?

Quelles sont les meilleures lampes pour un décor rustique ?

Existe-t-il des lampes modernes ou élégantes qui sont compatibles avec des enceintes ?

Puis-je contrôler ma lampe avec mon smartphone ou des commandes vocales ?

Quelles sont les meilleures lampes connectées pour une intensité lumineuse ajustable ?

En savoir plus sur les lampes

Avantages des lampes LED connectées

Idées d'éclairage pour les chambres

Découvrez des idées d'éclairage apaisant pour la chambre avec des lumières superposées, des inspirations de lampes de chevet et des couleurs relaxantes favorisant le sommeil grâce à l'éclairage connecté Philips Hue.
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