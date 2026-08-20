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Lampes de chemin extérieures

Illuminez votre allée avec un éclairage extérieur d'allée. Conçues pour les allées piétonnes, les entrées de garage, les patios et les sentiers de jardin, ces lampes d'extérieur connectées associent un design élégant à une performance fiable et résistante aux intempéries.

9 produits
Gros plan de l'avant de Borne d’éclairage extérieure Calla

Borne d’éclairage extérieure Calla

Basse tension
Finition noire mate
104 x 402 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Gros plan de l'avant de Borne d’éclairage extérieure Calla

Borne d’éclairage extérieure Calla

Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
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Gros plan de l'avant de GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS

GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS

Câblée
Finition noire mate
400 x 100 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Borne d’éclairage extérieure Nyro

Borne d’éclairage extérieure Nyro

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Borne d'éclairage Impress (basse tension)

Borne d'éclairage Impress (basse tension)

Basse tension
Finition noire mate
400 x 100 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Gros plan de l'avant de Grande borne d'éclairage extérieure Econic

Grande borne d'éclairage extérieure Econic

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Borne d’éclairage extérieure Calla

Borne d’éclairage extérieure Calla

Basse tension
Acier inoxydable
104 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Gros plan de l'avant de Borne d'éclairage extérieure Turaco

Borne d'éclairage extérieure Turaco

Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Nouveau
Gros plan de l'avant de Borne d’éclairage extérieure Lucca

Borne d’éclairage extérieure Lucca

Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
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Guide des lampes de cheminement

À quelle distance dois-je placer les lampes de chemin le long de mon allée ?

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Idées pour l'éclairage extérieur avec des lampes de chemin

Idées d'éclairage extérieur LED pour chaque espace

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Guide de l’éclairage de sécurité

Guide de l'éclairage de sécurité

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