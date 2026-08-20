Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
104 x 402 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 179,99 €
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 139,99 €
Créez un kit
GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS
Câblée
Finition noire mate
400 x 100 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 199,99 €
Borne d’éclairage extérieure Nyro
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 199,99 €
Borne d'éclairage Impress (basse tension)
Basse tension
Finition noire mate
400 x 100 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 199,99 €
Grande borne d'éclairage extérieure Econic
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 199,99 €
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Acier inoxydable
104 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 154,99 €
Borne d'éclairage extérieure Turaco
Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Le prix actuel est 149,99 €
Nouveau
Borne d’éclairage extérieure Lucca
Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Le prix actuel est 134,99 €
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