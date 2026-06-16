Commande intelligente pour les lampes traditionnelles

Trois suspensions équipées d'ampoules non-connectées diffusant une lumière blanche.

Profitez d'une commande intelligente pour vos lampes traditionnelles non-connectées grâce à des interrupteurs muraux filaires et prises connectées.
Intégrez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour les commander sans effort grâce à l'application Hue, la commande vocale ou les automatisations.

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Un module filaire d'interrupteur intelligent à relais on/off Philips Hue blanc

Interrupteurs marche/arrêt

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Un module filaire de Dimmer Smart Switch Philips Hue blanc.

Dimmer switch

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Un smart plug Philips Hue blanc.

Smart plug

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Comment installer des interrupteurs câblés

Comparez les interrupteurs

Utilisez notre guide pratique pour déterminer les interrupteurs qui répondent à vos besoins. En plus des interrupteurs pour lampes non-connectées, nous avons également inclus nos deux interrupteurs muraux spécialement conçus pour les lampes connectées Hue afin de vous offrir une vue d'ensemble complète.

Interrupteur marche/arrêt filaire

1 and 2 channel

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Dimmer Switch câblé

1 channel

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Interrupteur mural câblé

-

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Module d'interrupteur mural

Battery

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Lampes compatibles

Lampes traditionnelles 
Lampes traditionnelles à intensité variable 
Lampes intelligentes
Lampes intelligentes

Bridge requis

Non, mais fonctionnalité limitée
Non mais fonctionnalité limitée
Oui
Oui

Câblage

Câble neutre requis
Fonctionne avec ou sans câble neutre
Câble neutre requis
Aucun fil neutre requis

Source d'alimentation

Secteur
Secteur
Secteur
Batterie (5 ans et plus)

Compatibilité des interrupteurs

À bascule, à levier et à bouton-poussoir
À bascule, à levier et à bouton-poussoir
À bascule, à levier et à bouton-poussoir
À bascule, à levier et à bouton-poussoir

Canaux

1 ou 2 canaux
1 canal
N/A
N/A

Dimensions

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Gradation

Non
Oui
Oui
Oui

Compatible avec Matter

Oui (en tant que lampe)
Oui (en tant que lampe)
Oui, uniquement via Bridge
Oui, uniquement via Bridge

Bluetooth

Oui
Oui
Non
Non

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Interrupteur filaire (1 canal)

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Idées d'éclairage tirées de la vie réelle

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Le pouvoir de Hue...

Une femme à la porte d’entrée communiquant via une sonnette vidéo filaire Hue noire.

Sécurité à domicile

Une femme danse sur une terrasse, sous des guirlandes lumineuses à globes Hue Festavia qui diffusent une lumière de différentes couleurs.

Extérieur

Un ensemble de quatre suspensions équipées d’ampoules Philips Hue Filament, diffusant une lumière blanc chaud.

Éclairage d'ambiance

Une femme jouant sur son téléviseur avec un système d'éclairage immersif pour le divertissement, diffusant des lumières connectées rouges, orange et blanches.

Loisirs

Un lit doucement éclairé par une lampe de table Signe dégradée qui brille d'une lumière intelligente bleue et orange.

Lightstrips

FAQ sur les commandes intelligentes Philips Hue

Le module d'interrupteur mural nécessite-t-il une batterie ?

Dois-je choisir une ampoule connectée ou un interrupteur connecté ?

Que faire de mes interrupteurs habituels ?

Que se passe-t-il si quelqu'un éteint l'interrupteur ?

Que se passe-t-il si j'ai un variateur physique au lieu d'un interrupteur ?

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