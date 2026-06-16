Lampes compatibles

Lampes traditionnelles

Lampes traditionnelles à intensité variable

Lampes intelligentes

Lampes intelligentes

Bridge requis

Non, mais fonctionnalité limitée

Non mais fonctionnalité limitée

Oui

Oui

Câblage

Câble neutre requis

Fonctionne avec ou sans câble neutre

Câble neutre requis

Aucun fil neutre requis

Source d'alimentation

Secteur

Secteur

Secteur

Batterie (5 ans et plus)

Compatibilité des interrupteurs

À bascule, à levier et à bouton-poussoir

À bascule, à levier et à bouton-poussoir

À bascule, à levier et à bouton-poussoir

À bascule, à levier et à bouton-poussoir

Canaux

1 ou 2 canaux

1 canal

N/A

N/A

Dimensions

41 x 37 x 15 mm

41 x 37 x 17 mm

41 x 37 x 17 mm

43 x 38 x 10 mm

Gradation

Non

Oui

Oui

Oui

Compatible avec Matter

Oui (en tant que lampe)

Oui (en tant que lampe)

Oui, uniquement via Bridge

Oui, uniquement via Bridge

Bluetooth

Oui

Oui

Non

Non