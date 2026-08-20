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Luminaires connectés

Complétez votre installation avec des luminaires conçus pour chaque pièce. Des suspensions et plafonniers aux appliques murales, chaque luminaire s’intègre parfaitement à l’application Hue, vous offrant un contrôle total dans toute votre maison.

342 produits
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Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Resonate

Applique murale extérieure Resonate

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Nouveau
Gros plan de l'avant de Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lumière blanche et colorée réglable
Correspondance des couleurs Chromasync™
1000 lumens
Étanche (IP44)
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Pack de 3 spots à encastrer Centura

Pack de 3 spots à encastrer Centura

Ampoule GU10 incluse
Diamètre de découpe 70 mm​
Tête réglable
Faisceau intensif
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Plafonnier Datura grand format

Plafonnier Datura grand format

Rétro-éclairage diffus
Lumière puissante à l'avant
⌀57,4 cm
Jusqu’à 4850 lumens
Gros plan de l'avant de Plafonnier Datura petit format

Plafonnier Datura petit format

Rétro-éclairage diffus
Lumière puissante à l'avant
⌀38,4 cm
Jusqu’à 3 300 lumens
Gros plan de l'avant de Projecteur extérieur Discover

Projecteur extérieur Discover

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Turaco

Applique murale extérieure Turaco

Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Econic

Applique murale extérieure Econic

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily XL

Spot extérieur Lily XL

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Plafonnier Centris 4 spots

Plafonnier Centris 4 spots

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Suspension Ensis

Suspension Ensis

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Plafonnier moyen Infuse

Plafonnier moyen Infuse

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Pack de 3 spots à encastrer Xamento

Pack de 3 spots à encastrer Xamento

3 x ampoules GU10
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
Gros plan de l'avant de Kit de base Perifo pour plafond, droit (3 spots, 1 barre lumineuse)

Kit de base Perifo pour plafond, droit (3 spots, 1 barre lumineuse)

271,5 cm
Conçu pour les plafonds
Comprend tout ce dont vous avez besoin
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Nyro

Applique murale extérieure Nyro

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Panneau rectangulaire Surimu

Panneau rectangulaire Surimu

Distribution égale de la lumière
120 x 30 cm
Jusqu’à 4150 lumens
Aluminium blanc mat
Nouveau
Gros plan de l'avant de Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lumière blanche et colorée réglable
Correspondance des couleurs Chromasync™
1000 lumens
Étanche (IP44)
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Appear

Applique murale extérieure Appear

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
1-24 sur 342

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