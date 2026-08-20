Luminaires connectés

Spot extérieur Lily
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Applique murale extérieure Resonate
Le prix actuel est 169,99 €
Applique murale intérieure et extérieure Dymera
Le prix actuel est 229,99 €
Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3
Le prix actuel est 249,99 €
Pack de 3 spots à encastrer Centura
Le prix actuel est 189,99 €
Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est 129,99 €
Plafonnier Datura grand format
Le prix actuel est 399,99 €
Plafonnier Datura petit format
Le prix actuel est 299,99 €
Projecteur extérieur Discover
Le prix actuel est 209,99 €
Applique murale extérieure Turaco
Le prix actuel est 99,90 €
Applique murale extérieure Econic
Le prix actuel est 199,99 €
Spot extérieur Lily XL
Le prix actuel est 169,99 €
Plafonnier Centris 4 spots
Le prix actuel est 509,99 €
Suspension Ensis
Le prix actuel est 489,99 €
Plafonnier moyen Infuse
Le prix actuel est 234,99 €
Pack de 3 spots à encastrer Xamento
Le prix actuel est 219,99 €
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)
Le prix actuel est 109,99 €
Kit de base Perifo pour plafond, droit (3 spots, 1 barre lumineuse)
Le prix actuel est 849,99 €
Applique murale extérieure Nyro
Le prix actuel est 149,99 €
Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est 129,99 €
Panneau rectangulaire Surimu
Le prix actuel est 309,99 €
Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3
Le prix actuel est 249,99 €
Applique murale extérieure Appear
Le prix actuel est 169,99 €
Rail Perifo 1,5 m
Le prix actuel est 94,99 €
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