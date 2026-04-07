Appliques murales extérieures

Mettez en valeur l’extérieur de votre maison et donnez-lui du caractère grâce à des appliques murales d’extérieur élégantes. Faites votre choix parmi une variété de modèles.
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Projecteur extérieur Discover
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 199,99 €
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Resonate
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress
Câblée
Finition noire mate
240 x 190 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 169,99 €
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress
Câblée
Finition noire mate
240 x 120 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 149,99 €
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Appear
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Resonate vers le bas
Durée de vie ±10 ans
Gradation sans fil instantanée
Hue Bridge requis
Le prix actuel est 119,99 €
Hue White and Color Ambiance
Applique murale intérieure et extérieure Dymera
Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 219,99 €
White
Projecteur extérieur Welcome
LED intégrée
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Econic
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 189,99 €
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Econic
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 189,99 €
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Nyro
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 139,99 €
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Econic
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 189,99 €
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