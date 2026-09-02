Filtres appliqués
Tous les produits Kits de démarrage (24) Ampoules (115) Bandes lumineuses (58) Sécurité (36)

Prix

Lampes décoratives

Ajoutez de la personnalité à chaque pièce avec des bandes lumineuses décoratives et des guirlandes lumineuses. Transformez votre espace avec une luminosité, des couleurs et des scènes personnalisables. Créez une atmosphère parfaite pour vous relaxer, accueillir des invités ou profiter du quotidien.

70 produits
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 10 m

Lightstrip OmniGlow 10 m

4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 5 m

Lightstrip OmniGlow 5 m

4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Offre
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

21 m de guirlandes lumineuses
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

7 m de guirlandes lumineuses
10 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 4 m

Lightstrip Flux 4 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 600 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 10 m

Lightstrip Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Offre
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Gros plan de l'avant de Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 55 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 55 pouces

Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Flux 6 m

Lightstrip d'extérieur Flux 6 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 6 m

Lightstrip Flux 6 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 5 m

Lightstrip Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : Ruban LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro

Kit de démarrage : Ruban LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro

Précision des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
Profitez de toutes les fonctionnalités Hue
Ajoutez plus de 150 lampes et 50 commandes
Gros plan de l'avant de Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
6 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses Festavia

Guirlandes lumineuses Festavia

Créez un gradient de couleur
500 LED couleur connectées
Cordon de 40 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure
1-24 sur 70

Guide des lampes décoratives

Quels sont les meilleurs endroits pour utiliser des lampes décoratives chez moi ?

Comment choisir l’éclairage décoratif adapté au style de ma pièce ?

Comment décorer une pergola avec des guirlandes lumineuses ?

Comment puis-je choisir des veilleuses décoratives qui s’harmonisent avec le style de mon intérieur ?

Quelles sont les meilleures lampes LED pour les décorations de Noël ?

Quelles sont les options économes en énergie pour les lampes décoratives LED d’extérieur ?

Quelles sont les meilleures lampes sphériques d’extérieur pour les décorations de Noël ?

Comment installer des lampes décoratives extérieures en toute sécurité ?

En savoir plus sur l’éclairage décoratif

Efficacité énergétique des lampes LED connectées

Idées d’éclairage de la cuisine qui transforment votre espace

Découvrez des idées d'éclairage connecté pour la cuisine, des agencements encastrés et des inspirations design pour illuminer chaque recoin de votre maison.
Lampes LED à changement de couleur

Idées pour l'éclairage de salle de bain

Découvrez des idées d’éclairage de salle de bain : plafonniers, miroirs lumineux et ambiances douces, ainsi que des solutions connectées pour illuminer et sublimer votre quotidien.
Décorez avec des lampes connectées et des guirlandes lumineuses décoratives

Guide des guirlandes lumineuses décoratives

Découvrez comment les guirlandes lumineuses décoratives Philips Hue, les solutions LED et les lampes d’extérieur Philips Hue peuvent transformer votre maison, grâce à des conseils créatifs et à des idées inspirantes.
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay