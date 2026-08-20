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Éclairage LED connecté intérieur

De la cuisine à la chambre, de la lampe au luminaire, notre éclairage connecté d’intérieur vous donne le contrôle total. Réglez la luminosité et la couleur, fixez des horaires et créez des scènes personnalisées depuis l’application Hue ou votre assistant vocal.

210 produits
Gros plan de l'avant de Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 10 m

Lightstrip OmniGlow 10 m

4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 5 m

Lightstrip OmniGlow 5 m

4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de G125 - Ampoule connectée E27

G125 - Ampoule connectée E27

Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l’application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Télécharger la fiche produit
Nouveau
Gros plan de l'avant de Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
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Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez
Gros plan de l'avant de Suspension Ensis

Suspension Ensis

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Plafonnier moyen Infuse

Plafonnier moyen Infuse

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Nouveau
Gros plan de l'avant de Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 4 m

Lightstrip Flux 4 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 600 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
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Quelle est la meilleure solution d’éclairage intérieur pour favoriser un réveil naturel et un sommeil de qualité ?

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