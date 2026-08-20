Éclairage LED connecté intérieur

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Le prix actuel est 349,99 €
Lightstrip OmniGlow 10 m
4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est 349,99 €
Lightstrip OmniGlow 5 m
4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est 199,99 €
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 339,99 €
Lightstrip OmniGlow 3 m
2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est 149,99 €
Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 229,99 €
G125 - Ampoule connectée E27
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l’application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 104,99 €
Nouveau
Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)
Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Le prix actuel est 79,99 €
Créez un kit
Hue Bridge
Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est 79,99 €
Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces
Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 259,99 €
Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
Le prix actuel est 79,99 €
Créez un kit
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 149,99 €
Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Le prix actuel est 129,99 €
Créez un kit
Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Large
Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 229,99 €
Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez
Le prix actuel est 44,99 €
Suspension Ensis
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 489,99 €
Plafonnier moyen Infuse
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 234,99 €
Nouveau
Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées
Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Le prix actuel est 54,99 €
Lampadaire Gradient Signe
Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 359,99 €
Lightstrip Flux 4 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 600 lumens
Le prix actuel est 89,99 €
Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 339,99 €
Créez un kit
Prise intelligente
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 39,99 €
Hue Play Gradient Light Tube Large
Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 229,99 €