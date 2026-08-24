Nouveau
Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)
Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Le prix actuel est 79,99 €
Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Le prix actuel est 21,99 €
Créez un kit
Hue Bridge
Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est 79,99 €
Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue
S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis
Le prix actuel est 89,99 €
Tap dial switch
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Le prix actuel est 49,99 €
Nouveau
Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées
Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Le prix actuel est 54,99 €
Nouveau
Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées
Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Le prix actuel est 49,99 €
Exclusif
Hue tap dial switch mini blanc :
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Le prix actuel est 49,99 €
Bouton intelligent
Alimenté par batterie
45 mm
Conception mate
Fixation magnétique ou avec support
Le prix actuel est 21,99 €
Exclusif
Hue tap dial switch mini noir
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Le prix actuel est 49,99 €
Nouveau
Variateur filaire pour lampes non connectées
Ajoutez des lampes à intensité variable non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge
Le prix actuel est 59,99 €
Tap dial switch
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Le prix actuel est 49,99 €
Nouveau
Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (1 pack)
Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Le prix actuel est 44,99 €
Module d'interrupteur mural Philips Hue
S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Le prix actuel est 49,99 €
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