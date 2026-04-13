Intégrez vos panneaux muraux Nanoleaf triangle, mini triangle et Hexagon dans l’écosystème Hue. Le module d’applique murale Philips Hue vous permet de contrôler et de personnaliser vos panneaux Nanoleaf en même temps que vos luminaires hue — apportant l’expérience Hue à vos panneaux muraux pour une expérience immersive dans toute la pièce, parfaite pour toutes les ambiances. Intégrez vos panneaux Nanoleaf dans les scénarios de lumière, les automatisations et les plannings pour un éclairage intelligent unifié. Il suffit d’insérer le module d’applique murale dans l’un de vos panneaux pour commencer. Si vous possédez déjà des panneaux Nanoleaf et utilisez Hue chez vous, c’est la façon la plus simple de les intégrer à votre écosystème Hue.

App Hue et commande vocale

Contrôle via l’application Hue : jusqu’à 100 panneaux.

Inclure Nanoleaf dans les scénarios de lumière

Créez une expérience pour toute la pièce

Pour les triangles et hexagones Nanoleaf