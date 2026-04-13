Module d'applique murale Philips Hue
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À propos du Module d'applique murale Philips Hue
Intégrez vos panneaux muraux Nanoleaf triangle, mini triangle et Hexagon dans l’écosystème Hue. Le module d’applique murale Philips Hue vous permet de contrôler et de personnaliser vos panneaux Nanoleaf en même temps que vos luminaires hue — apportant l’expérience Hue à vos panneaux muraux pour une expérience immersive dans toute la pièce, parfaite pour toutes les ambiances. Intégrez vos panneaux Nanoleaf dans les scénarios de lumière, les automatisations et les plannings pour un éclairage intelligent unifié. Il suffit d’insérer le module d’applique murale dans l’un de vos panneaux pour commencer. Si vous possédez déjà des panneaux Nanoleaf et utilisez Hue chez vous, c’est la façon la plus simple de les intégrer à votre écosystème Hue.
- App Hue et commande vocale
- Contrôle via l’application Hue : jusqu’à 100 panneaux.
- Inclure Nanoleaf dans les scénarios de lumière
- Créez une expérience pour toute la pièce
- Pour les triangles et hexagones Nanoleaf
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103170132
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Plage de température ambiante
- 0 à +40 °C
- Durée de vie nominale
- 25 000
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Portable
- Non
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement, Séjour
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103170132
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,03 kg
- Hauteur
- 108 mm
- Longueur
- 36 mm
- Largeur
- 72 mm
- Code 12NC
- 929004440101
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 10 mm
- Longueur totale
- 78,7 mm
- Largeur totale
- 38 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 110 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Sur un mur
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
L'interrupteur
- Boutons configurables
- 1
- Nombre max. d'éclairages par interrupteur
- Non applicable
- Autonomie minimale de batterie
- 0
Compatibilités
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement