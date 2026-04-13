Kit pour panneaux muraux Triangle
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À propos du Kit pour panneaux muraux Triangle
Panneaux Nanoleaf pour Philips Hue grâce au module d'applique murale. Commandez vos panneaux dans l'appli Hue, comme vos autres luminaires. Disponible uniquement à l'achat avec le module d'applique murale Hue. Non vendu séparément.
- Panneaux Nanoleaf
- Compatible avec Philips Hue via l'applique murale
- Commandes via l'appli Hue, la voix ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103170279
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 2 502
- Plage de température ambiante
- 0 à +40 °C
- Durée de vie nominale
- 25 000
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Type de fiche
- Type C
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- -
- Temp. de couleur
- 2200-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 0
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement, Séjour
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Poids net
- 1,57 kg
- Poids brut
- 1,57 kg
- Hauteur
- 0 mm
- Longueur
- 0 mm
- Largeur
- 0 mm
- Code 12NC
- 929004448501
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 10 mm
- Longueur totale
- 230 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Lumière colorée
- Puissance électrique
- 100 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- NA
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 3
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Non
- Options de montage
- Sur un mur
L'ampoule
- Design
- Triangle
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement