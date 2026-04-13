Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

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Gros plan de l'avant de Hue Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2packs)
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Pour un Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs) un Bridge est nécessaire

À propos du Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Ce produit est conçu pour les lampes connectées. Le module filaire maintient vos éclairages Hue Philips alimentés et contrôlables, même lorsque quelqu’un coupe l’interrupteur mural. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Une fois installé, vous pouvez utiliser votre interrupteur existant pour contrôler les lampes dans les pièces et zones, ou passer facilement d'une scène prédéfinie à l'autre. Nécessite un Hue Bridge, qui utilise une connexion Zigbee fiable pour un contrôle local, afin que vos lampes fonctionnent même si le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Garde les lampes Hue accessibles
  • Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
  • Contrôlez des lampes, des pièces ou des zones
  • Sans pile, câble neutre requis
  • Bridge Hue requis

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Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

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Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€49,99

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Bridge Pro

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Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

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Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Bouton intelligent

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Alimenté par batterie
45 mm
Conception mate
Fixation magnétique ou avec support

€21,99

Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

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Jusqu’à 806 lumens
Lampe couleur Essential
Gradation faible à 2 %​
Hue Bridge inclus

€119,99

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Détecteur de mouvement Hue

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Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

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Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
energy.link.label

€69,99

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€49,99

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
energy.link.label

€249,99

Lightstrip Flux 5 m

Lightstrip Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
energy.link.label

€99,99

Module d'interrupteur mural Philips Hue

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S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant

€44,99

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€224,99

Nouveau
Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Jusqu’à 500 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-faible à 0,2 %
Application et commande vocale
energy.link.label

€69,99

Nouveau
Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€54,99

Applique murale extérieure Nyro

Applique murale extérieure Nyro

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€144,99

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