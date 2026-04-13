Ce produit est conçu pour les lampes connectées. Le module filaire maintient vos éclairages Hue Philips alimentés et contrôlables, même lorsque quelqu’un coupe l’interrupteur mural. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Une fois installé, vous pouvez utiliser votre interrupteur existant pour contrôler les lampes dans les pièces et zones, ou passer facilement d'une scène prédéfinie à l'autre. Nécessite un Hue Bridge, qui utilise une connexion Zigbee fiable pour un contrôle local, afin que vos lampes fonctionnent même si le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Garde les lampes Hue accessibles

Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés

Contrôlez des lampes, des pièces ou des zones

Sans pile, câble neutre requis

Bridge Hue requis