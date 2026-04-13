Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

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Gros plan de l'avant de Hue Interrupteur filaire (2canaux) pour lampes non connectées
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À propos du Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Ce produit est destiné aux lampes non connectées. Ajoutez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour pouvoir les contrôler comme vos lampes Hue. L’interrupteur filaire fonctionne avec la plupart des lampes et luminaires traditionnels, avec vos lampes Hue existantes. Cette version à 2 canaux permet de contrôler deux groupes distincts de lampes séparément depuis un seul interrupteur. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Définissez des minuteries et programmes selon votre routine. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Bénéficiez d’un contrôle fiable et réactif grâce au Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
  • Contrôlez des lampes connectées et non connectées
  • Réglez des minuteries et des programmes
  • Sans pile, câble neutre requis
  • Faites-en plus avec un Hue Bridge

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Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€49,99

Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€99,99

Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

Nouveau
Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile

€79,99

Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
energy.link.label

€69,99

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€49,99

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

€39,99

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
energy.link.label

€99,99

Créez un kit
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif

€109,99

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€49,99

Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4

Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4

Reliez deux morceaux de ruban LED
Raccord d'angle à 90 degrés
Assure la cohérence lumineuse
Facile à confectionner soi-même

€19,99

Extension de câble extérieure 5m

Extension de câble extérieure 5m

Câble d'extension
Longueur de 5 m
Noir

€19,99

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis

€79,99

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Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (1 pack)

Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (1 pack)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile

€44,99

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