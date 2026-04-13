Module d'interrupteur mural filaire (1)

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Gros plan de l'avant de Hue Module d'interrupteur mural filaire (1)
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Bridge Pro

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Pour un Module d'interrupteur mural filaire (1) un Bridge est nécessaire

À propos du Module d'interrupteur mural filaire (1)

Le module filaire maintient vos éclairages Hue Philips alimentés et contrôlables, même lorsque quelqu’un coupe l’interrupteur mural. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Une fois installé, vous pouvez utiliser votre interrupteur existant pour contrôler les lampes dans les pièces et zones, ou passer facilement d'une scène prédéfinie à l'autre. Nécessite un Hue Bridge, qui utilise une connexion Zigbee fiable pour un contrôle local, afin que vos lampes fonctionnent même si le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Garde les lampes Hue accessibles
  • Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
  • Contrôlez des lampes, des pièces ou des zones
  • Sans pile, câble neutre requis
  • Bridge Hue requis

Produits tendances

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Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

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Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€99,99

Nouveau
Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€49,99

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
energy.link.label

€249,99

Projecteur extérieur Discover

Projecteur extérieur Discover

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€204,99

Module d'interrupteur mural Philips Hue

Module d'interrupteur mural Philips Hue

S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant

€44,99

Nouveau
Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Lumière blanche et colorée réglable
Correspondance des couleurs Chromasync™
1000 lumens
Étanche (IP44)

€249,99

Nouveau
Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€54,99

Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

Jusqu’à 806 lumens
Lampe couleur Essential
Gradation faible à 2 %​
Hue Bridge inclus

€119,99

Applique murale extérieure Nyro

Applique murale extérieure Nyro

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€144,99

Câble d'extension de ruban LED Hue Flux 5 m

Câble d'extension de ruban LED Hue Flux 5 m

Câble d'extension de 5 mètres / 16 pieds
Installation facile
Design minimaliste et discret
Configuration basse tension sécurisée

€14,99

Pack de 1 G125 E27 Filament Globe

Pack de 1 G125 E27 Filament Globe

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€57,99

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Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif

€109,99

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€49,99

Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Technologie MotionAware™
White Ambiance +16 millions de couleurs
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€199,99

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