Supports de montage pour ruban LED Philips Hue Play gradient
Le prix actuel est €24,99
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À propos du Supports de montage pour ruban LED Philips Hue Play gradient
Installez ou réinstallez facilement votre bande lumineuse Play gradient à l’arrière de votre téléviseur grâce à ces supports de montage spécialement conçus.
- Montage autocollant pour bande LED TV
- Conception robuste
- Couleur noire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103168504
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Silicone
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103168504
- Poids net
- 0,08 kg
- Poids brut
- 0,14 kg
- Hauteur
- 166 mm
- Longueur
- 45 mm
- Largeur
- 89 mm
- Code 12NC
- 929004447801
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 86,1 mm
- Longueur totale
- 86,1 mm
- Largeur totale
- 16,4 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement