Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à couleur variable

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À propos du Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à couleur variable

Illuminez votre espace avec le spot Philips Puled noir, équipé d’une ampoule Hue GU10 à couleurs vives. Compact et éclatant.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire

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Kit de démarrage : trois ampoules connectées E27 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Kit de démarrage : trois ampoules connectées E27 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Technologie MotionAware™
White Ambiance +16 millions de couleurs
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
energy.link.label

€199,99

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