Account Philips Hue

Account Philips Hue

Parte essenziale di Philips Hue, il tuo account garantisce che solo tu, e le persone da te autorizzate, abbiano accesso al tuo sistema. 

La tua privacy, la nostra priorità

Un account Philips Hue è un modo sicuro per identificare il proprietario di un sistema Philips Hue. Ti consente di gestire quali utenti e applicazioni hanno accesso ai tuoi prodotti. Presto dovrai creare un account Philips Hue. Vuoi saperne di più su come gestiremo i tuoi dati? Leggi l'Informativa sulla Privacy

 

App Hue che mostra la schermata Gestisci membri

Gestisci l'accesso degli utenti

Scopri (e controlla!) chi ha accesso al tuo sistema Philips Hue, che si tratti di un'applicazione, di un ecosistema intelligente o di un utente. Regola le autorizzazioni in base a ciò che desideri che l'utente controlli: solo le luci, le luci e i dispositivi di sicurezza o tutto.

Illustrazione di una serratura

Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza

Gli account ci offrono un modo più efficace per identificare il proprietario di un sistema Philips Hue. Puoi anche impostare l'autenticazione a due fattori quando accedi al tuo account.

Un uomo sull'app Hue su un lato dell'immagine e una casa sull'altro

Controlla le luci da qualsiasi luogo

Con un account e un dispositivo Hue Bridge avrai accesso al controllo Fuori casa. Accendi e spegni le luci, controlla il tuo sistema Secure o modifica le impostazioni della Philips Hue app ovunque ti trovi.

Controlla più bridge Hue con l'account Hue

Controlla più Hue Bridge

Hai più dispositivi Hue Bridge? Entro la fine dell'anno potrai aggiungere più Hue Bridge a un account e ordinarli nelle Case per organizzare meglio il tuo sistema.

Confronta le autorizzazioni degli utenti

Esistono quattro tipi di autorizzazioni che puoi assegnare agli utenti nel tuo account Philips Hue. Indipendentemente dalle autorizzazioni di cui disponi, sarai sempre in grado di controllare le luci, anche quando Internet non è disponibile.

Illuminazione

Sicurezza: base

Sicurezza: avanzate

Amministratore

Controlla le luci senza Internet

Aggiungi o elimina luci, sensori e interruttori¹

Crea, modifica, rimuovi Stanze e Zone

Crea, modifica, rimuovi automazioni

Sincronizzazione: collega l'app a Spotify

Sincronizzazione: avvia o interrompi

Secure: attiva o disattiva il sistema

Secure: visualizza il feed live e i video clip della videocamera

Secure: visualizza la cronologia degli eventi

Secure: ricevi notifiche

Secure: gestisci le impostazioni della videocamera

Secure: sottoscrivi un piano

Secure: elimina i dispositivi di sicurezza

Aggiungi o rimuovi Hue Bridge

Crea, rinomina, elimina Casa

Gestisci le autorizzazioni degli utenti

Cosa puoi fare con gli account Philips Hue

App Hue che mostra la scheda Sincronizza con Spotify

Philips Hue + Spotify

Collega i tuoi account Philips Hue e Spotify per vedere le tue luci reagire alla musica. Usa la scheda Sync nell'app Hue per iniziare e trasforma la stanza in un concerto personale.

Scopri Philips Hue + Spotify
Il punto di Google Nest mini, Apple HomePod mini e Amazon Echo su sfondo bianco.

Assistenti domestici connessi

Collega il tuo account Philips Hue a un assistente per la casa connesso e lascia che le tue luci reagiscano al tuo comando. Dì loro cosa fare e lo faranno - guarda, senza mani!

Scopri il controllo vocale
Sicurezza della casa connessa

Sicurezza della casa connessa

Ottieni l'accesso a Philips Hue Secure, la nostra raccolta di prodotti e funzionalità per la sicurezza della casa connessa.

Scopri la sicurezza domestica connessa

Domande e risposte

Come creo un account Hue?

Se mi registro per un account Hue, cosa succede alle informazioni che fornisco?

Posso usare il mio account Hue su più dispositivi?

Quali informazioni richiede un account Hue?

È necessaria l'autenticazione a due fattori per accedere a un account Hue?

Riceverò comunicazioni di marketing dopo aver registrato un account Hue?

1 Se un dispositivo fa parte di una configurazione Philips Hue Secure, potrà essere eliminato solo da un utente con autorizzazioni Sicurezza: avanzate o Amministratore.

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