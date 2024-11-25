Parte essenziale di Philips Hue, il tuo account garantisce che solo tu, e le persone da te autorizzate, abbiano accesso al tuo sistema.
La tua privacy, la nostra priorità
Un account Philips Hue è un modo sicuro per identificare il proprietario di un sistema Philips Hue. Ti consente di gestire quali utenti e applicazioni hanno accesso ai tuoi prodotti. Presto dovrai creare un account Philips Hue. Vuoi saperne di più su come gestiremo i tuoi dati? Leggi l'Informativa sulla Privacy
Gestisci l'accesso degli utenti
Scopri (e controlla!) chi ha accesso al tuo sistema Philips Hue, che si tratti di un'applicazione, di un ecosistema intelligente o di un utente. Regola le autorizzazioni in base a ciò che desideri che l'utente controlli: solo le luci, le luci e i dispositivi di sicurezza o tutto.
Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza
Gli account ci offrono un modo più efficace per identificare il proprietario di un sistema Philips Hue. Puoi anche impostare l'autenticazione a due fattori quando accedi al tuo account.
Controlla le luci da qualsiasi luogo
Con un account e un dispositivo Hue Bridge avrai accesso al controllo Fuori casa. Accendi e spegni le luci, controlla il tuo sistema Secure o modifica le impostazioni della Philips Hue app ovunque ti trovi.
Controlla più Hue Bridge
Hai più dispositivi Hue Bridge? Entro la fine dell'anno potrai aggiungere più Hue Bridge a un account e ordinarli nelle Case per organizzare meglio il tuo sistema.
Confronta le autorizzazioni degli utenti
Esistono quattro tipi di autorizzazioni che puoi assegnare agli utenti nel tuo account Philips Hue. Indipendentemente dalle autorizzazioni di cui disponi, sarai sempre in grado di controllare le luci, anche quando Internet non è disponibile.
Controlla le luci senza Internet
Aggiungi o elimina luci, sensori e interruttori¹
Crea, modifica, rimuovi Stanze e Zone
Crea, modifica, rimuovi automazioni
Sincronizzazione: collega l'app a Spotify
Sincronizzazione: avvia o interrompi
Secure: attiva o disattiva il sistema
Secure: visualizza il feed live e i video clip della videocamera
Secure: visualizza la cronologia degli eventi
Secure: ricevi notifiche
Secure: gestisci le impostazioni della videocamera
Secure: sottoscrivi un piano
Secure: elimina i dispositivi di sicurezza
Aggiungi o rimuovi Hue Bridge
Crea, rinomina, elimina Casa
Gestisci le autorizzazioni degli utenti
Cosa puoi fare con gli account Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Collega i tuoi account Philips Hue e Spotify per vedere le tue luci reagire alla musica. Usa la scheda Sync nell'app Hue per iniziare e trasforma la stanza in un concerto personale.
Assistenti domestici connessi
Collega il tuo account Philips Hue a un assistente per la casa connesso e lascia che le tue luci reagiscano al tuo comando. Dì loro cosa fare e lo faranno - guarda, senza mani!
Sicurezza della casa connessa
Ottieni l'accesso a Philips Hue Secure, la nostra raccolta di prodotti e funzionalità per la sicurezza della casa connessa.
Domande e risposte
Come creo un account Hue?
Come creo un account Hue?
Se mi registro per un account Hue, cosa succede alle informazioni che fornisco?
Se mi registro per un account Hue, cosa succede alle informazioni che fornisco?
Posso usare il mio account Hue su più dispositivi?
Posso usare il mio account Hue su più dispositivi?
Quali informazioni richiede un account Hue?
Quali informazioni richiede un account Hue?
È necessaria l'autenticazione a due fattori per accedere a un account Hue?
È necessaria l'autenticazione a due fattori per accedere a un account Hue?
Riceverò comunicazioni di marketing dopo aver registrato un account Hue?
Riceverò comunicazioni di marketing dopo aver registrato un account Hue?
1 Se un dispositivo fa parte di una configurazione Philips Hue Secure, potrà essere eliminato solo da un utente con autorizzazioni Sicurezza: avanzate o Amministratore.