È il primo del suo genere: una profonda integrazione di musica e illuminazione che crea un abbraccio fra vista e suono. Collega i tuoi account Philips Hue e Spotify per far reagire le luci a qualsiasi brano.
Philips Hue + Spotify
Guarda come la tua musica prende vita
Che tu ti stia rilassando con la musica d'atmosfera o esprimendo la tua rockstar interiore, la musica diventa un'esperienza che ascolti, vedi e senti.
Configurazione di Philips Hue + Spotify
Usare Philips Hue + Spotify è molto semplice: dovrai disporre solo di un dispositivo Hue Bridge, luci colorate e un qualsiasi dispositivo audio.
Crea il tuo spazio
Avrai bisogno di luci colorate raggruppate in un'area di intrattenimento nell'app Philips Hue. Non hai ancora un'area di intrattenimento? Puoi configurarla quando colleghi i tuoi account.
Collega gli account
Apri la scheda Sincronizza nell'app Philips Hue e segui le istruzioni visualizzate per accedere ai tuoi account Philips Hue e Spotify.
Guarda i suoni
Tocca Avvia sincronizzazione nella scheda Sincronizza e inizia ad ascoltare un brano o una playlist su un qualsiasi dispositivo connesso al tuo account Spotify: telefono, tablet o computer.
Una sinfonia di luci e suoni
L'illuminazione smart di Philips Hue e la musica di Spotify sono in perfetta armonia. Ottieni il massimo dalla tua musica e cambia il modo in cui la vivi.
Integrazione profonda
Philips Hue genera script di luce per rispecchiare il ritmo della musica e con Spotify l'algoritmo è ancora più avanzato. Gli script sono sintonizzati perfettamente con ogni brano in termini di genere musicale, atmosfera e tempo.
Personalizza il modo in cui sincronizzi
Perfeziona la tua esperienza regolando l'intensità, la luminosità e persino la tavolozza dei colori delle luci. I gusti musicali sono personali e dovrebbero esserlo anche le tue luci.
Usa qualsiasi dispositivo audio
Tutti i sistemi audio sono adatti per Philips Hue + Spotify. Usalo con un sistema audio surround completo o rilassati con le cuffie collegate al telefono.
Scarica Spotify
Philips Hue + Spotify funziona con account Spotify gratuiti o a pagamento. Crea un account Spotify, scarica l'app per il telefono o computer e inizia ad ascoltare l'enorme libreria di brani e playlist.
Richiede luci colorate e un dispositivo Hue Bridge
Per vedere le tue luci reagire alla musica, devi disporre di luci smart colorate Philips Hue e di un dispositivo Hue Bridge.
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€ 329,99
Domande e risposte
L'integrazione con Philips Hue + Spotify funziona con tutti i prodotti Philips Hue?
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Qual è la differenza tra Philips Hue + Spotify e la modalità Musica della scatola di sincronizzazione HDMI Philips Hue Play?
Qual è la differenza tra Philips Hue + Spotify e la modalità Musica della scatola di sincronizzazione HDMI Philips Hue Play?
Qual è la differenza tra l'integrazione Philips Hue + Spotify e le app di terze parti?
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Quali tipi di account Spotify sono compatibili con Philips Hue + Spotify?
Quali tipi di account Spotify sono compatibili con Philips Hue + Spotify?
Posso usare Philips Hue + Spotify senza un account Spotify?
Posso usare Philips Hue + Spotify senza un account Spotify?
Gli utenti hanno bisogno di un account Spotify Premium per connettere Philips Hue con Spotify nell'app Philips Hue?
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Come posso connettere Philips Hue e Spotify?
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Posso utilizzare gli assistenti vocali per controllare Philips Hue + Spotify?
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Di quale versione dell'app Hue ho bisogno per usare Philips Hue + Spotify?
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