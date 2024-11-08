Philips Hue + Spotify

È il primo del suo genere: una profonda integrazione di musica e illuminazione che crea un abbraccio fra vista e suono. Collega i tuoi account Philips Hue e Spotify per far reagire le luci a qualsiasi brano.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Immergiti nella musica

Guarda come la tua musica prende vita

Che tu ti stia rilassando con la musica d'atmosfera o esprimendo la tua rockstar interiore, la musica diventa un'esperienza che ascolti, vedi e senti.

Configurazione di Philips Hue + Spotify

Usare Philips Hue + Spotify è molto semplice: dovrai disporre solo di un dispositivo Hue Bridge, luci colorate e un qualsiasi dispositivo audio.

Dispositivo mobile che mostra la schermata di creazione dell'area d'intrattenimento nell'app Hue

Crea il tuo spazio

Avrai bisogno di luci colorate raggruppate in un'area di intrattenimento nell'app Philips Hue. Non hai ancora un'area di intrattenimento? Puoi configurarla quando colleghi i tuoi account.

Dispositivo mobile che mostra la schermata di configurazione di Philips Hue + Spotify nell'app Hue

Collega gli account

Apri la scheda Sincronizza nell'app Philips Hue e segui le istruzioni visualizzate per accedere ai tuoi account Philips Hue e Spotify.

Dispositivo mobile che mostra la scheda Sincronizza nell'app Hue

Guarda i suoni

Tocca Avvia sincronizzazione nella scheda Sincronizza e inizia ad ascoltare un brano o una playlist su un qualsiasi dispositivo connesso al tuo account Spotify: telefono, tablet o computer.

Una sinfonia di luci e suoni

L'illuminazione smart di Philips Hue e la musica di Spotify sono in perfetta armonia. Ottieni il massimo dalla tua musica e cambia il modo in cui la vivi.

Una lampada connessa su un tavolino con un dispositivo mobile che mostra la scheda Sync nell'app Hue

Integrazione profonda

Philips Hue genera script di luce per rispecchiare il ritmo della musica e con Spotify l'algoritmo è ancora più avanzato. Gli script sono sintonizzati perfettamente con ogni brano in termini di genere musicale, atmosfera e tempo.

Lampada da terra connessa con dispositivo mobile che mostra la galleria di scene Hue nell'app Hue

Personalizza il modo in cui sincronizzi

Perfeziona la tua esperienza regolando l'intensità, la luminosità e persino la tavolozza dei colori delle luci. I gusti musicali sono personali e dovrebbero esserlo anche le tue luci. 

Altoparlante connesso sul comodino

Usa qualsiasi dispositivo audio

Tutti i sistemi audio sono adatti per Philips Hue + Spotify. Usalo con un sistema audio surround completo o rilassati con le cuffie collegate al telefono.

Esplora la sincronizzazione con la musica
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Funziona con le luci colorate Philips Hue

Crea un'area di intrattenimento con le tue luci smart preferite. Philips Hue + Spotify richiede lampade Philips Hue White e Color Ambiance e un dispositivo Hue Bridge. 

Scopri la collezione
Camera da letto con lampade da tavolo connesse e faretti intelligenti con un dispositivo mobile che mostra la scheda Sincronizza nell'app Hue

Scarica Spotify

Philips Hue + Spotify funziona con account Spotify gratuiti o a pagamento. Crea un account Spotify, scarica l'app per il telefono o computer e inizia ad ascoltare l'enorme libreria di brani e playlist. 

Vai su Spotify
Collezione di lampadine Philips Hue, Hue Bridge e faretti connessi

Richiede luci colorate e un dispositivo Hue Bridge

Per vedere le tue luci reagire alla musica, devi disporre di luci smart colorate Philips Hue e di un dispositivo Hue Bridge. 

Scopri come funziona

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Domande e risposte

L'integrazione con Philips Hue + Spotify funziona con tutti i prodotti Philips Hue?

Qual è la differenza tra Philips Hue + Spotify e la modalità Musica della scatola di sincronizzazione HDMI Philips Hue Play?

Qual è la differenza tra l'integrazione Philips Hue + Spotify e le app di terze parti?

Quali tipi di account Spotify sono compatibili con Philips Hue + Spotify?

Posso usare Philips Hue + Spotify senza un account Spotify?

Gli utenti hanno bisogno di un account Spotify Premium per connettere Philips Hue con Spotify nell'app Philips Hue?

Come posso connettere Philips Hue e Spotify?

Posso utilizzare gli assistenti vocali per controllare Philips Hue + Spotify?

Di quale versione dell'app Hue ho bisogno per usare Philips Hue + Spotify?

Collezione di lampadine Philips Hue, Hue Bridge e faretti connessi

Richiedi assistenza

Siamo sempre a tua disposizione. Se hai bisogno di ulteriore supporto per l'associazione di Philips Hue e Spotify, controlla la sezione Domande e risposte oppure contattaci.

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