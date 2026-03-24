12 febbraio 2026

Immagina le luci della tua stanza che reagiscono a ogni strada illuminata al neon in una città cyberpunk o a ogni ombra sottile in una missione stealth. Quando sincronizzi le luci con le impostazioni del PC, non stai solo guardando uno schermo, stai entrando nel mondo del gioco. Che tu sia un giocatore occasionale o un professionista competitivo, trasformare l'ambiente circostante in un'estensione dinamica del monitor del tuo computer crea un'atmosfera che le strisce RGB generiche semplicemente non possono eguagliare.