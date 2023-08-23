13/07/2023

Quando si ristrutturano gli interni della casa, è facile concentrarsi sull'arredamento della zona giorno, delle camere da letto e persino della cucina, ma raramente il bagno riceve l'attenzione che merita. Eppure è il bagno che contribuisce al giusto mood per affrontare la giornata mentre ti prepari al mattino ed è il bagno che ti accompagna prima di andare a dormire. Anche i bagni degli ospiti hanno scopi importanti: questi spazi dovrebbero fornire brevi tregue dallo stress della vita quotidiana. La relativa piccolezza del bagno e il suo utilizzo specifico rendono l'illuminazione una priorità nonché una facile soluzione.

Ecco alcuni suggerimenti interessanti sull'illuminazione del bagno.