* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Videocitofono cablato
Non perdere un visitatore o un pacco con il videocitofono Hue. Ricevi notifiche istantanee quando qualcuno è alla porta o passa lì vicino. Vedi tutto chiaramente, giorno e notte, con video nitidi in 2K e tecnologia Starlight. Interagisci con chiunque, ovunque tu sia, con comunicazione bidirezionale, proprio davanti alla tua porta. Attiva le tue Lampade Philips Hue con sensori di movimento per migliorare la tua sicurezza visiva. Necessita di un trasformatore da 12-24 Vac e min 10 VA (non incluso)
- Risoluzione video 2K con ampia visione panoramica
- Il rilevamento del movimento attiva le notifiche e le lampade Philips Hue
- Audio bidirezionale per una comunicazione semplice
- Riproduzione fedele dei colori giorno e notte
- Visibilità notturna a infrarossi
Quando il videocitofono rileva un movimento, le tue lampade Philips Hue si accendono automaticamente. Quando qualcuno suona il campanello, le tue luci lampeggiano dolcemente, così ti avvisa che c'è qualcuno alla porta.
Ricevi avvisi immediati quando viene rilevato un movimento. Controlla il video in diretta e parla con i visitatori tramite il microfono integrato : per la tua tranquillità, anche quando sei fuori casa.
Configura il campanello cablato in pochi semplici passaggi, progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi porta d'ingresso.
Aggiungi un segnale sonoro wireless intelligente per ricevere notifiche sonore in tutta la casa, così sai sempre quando qualcuno è alla porta.
Gestisci il tuo campanello, la suoneria e le lampade Philips Hue direttamente dall’app Hue: senza bisogno di più app. Ricevi avvisi immediati, personalizza le impostazioni e resta connesso ovunque tu sia, direttamente dal tuo smartphone o tablet.
Goditi la risoluzione 2K e una visuale a 180° dalla testa ai piedi: perfetta per riconoscere visitatori e vedere i pacchi lasciati sull'uscio.
Goditi video nitidi e realistici a qualsiasi ora. La tecnologia Starlight migliora la visione in condizioni di scarsa illuminazione, offrendoti un’immagine chiara e a colori del tuo ingresso anche in situazioni di quasi buio.
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nero e bianco
Materiale
Plastica