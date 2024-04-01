Come installare un Philips Hue Dimmer Switch

1 settembre 2023

Uno dei maggiori vantaggi dell'illuminazione connessa Philips Hue è la possibilità di controllare le luci con la Philips Hue app o con la voce tramite l'assistente per la casa connessa. A volte, tuttavia, vorresti comunque poter utilizzare un normale interruttore.

Fortunatamente, potrai scegliere fra tutte queste opzioni: offriamo vari tipi di accessori per luci connesse, inclusi sensori di movimento da interno ed esterno, il Tap Dial switch e, naturalmente, l'interruttore dimmer Hue Philips. Installare un dimmer standard tradizionale può essere complicato e spesso richiede l'intervento di un elettricista, l'acquisto di un interruttore costoso o le tue competenze, se preferisci farlo autonomamente. Con un interruttore dimmer Hue Philips, sono sufficienti l'app, una lampada Philips Hue e le tue mani.