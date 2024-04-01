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Come installare un Philips Hue Dimmer Switch

Come installare un Philips Hue Dimmer Switch

1 settembre 2023

Uno dei maggiori vantaggi dell'illuminazione connessa Philips Hue è la possibilità di controllare le luci con la Philips Hue app o con la voce tramite l'assistente per la casa connessa. A volte, tuttavia, vorresti comunque poter utilizzare un normale interruttore.

Fortunatamente, potrai scegliere fra tutte queste opzioni: offriamo vari tipi di accessori per luci connesse, inclusi sensori di movimento da interno ed esterno, il Tap Dial switch e, naturalmente, l'interruttore dimmer Hue Philips. Installare un dimmer standard tradizionale può essere complicato e spesso richiede l'intervento di un elettricista, l'acquisto di un interruttore costoso o le tue competenze, se preferisci farlo autonomamente. Con un interruttore dimmer Hue Philips, sono sufficienti l'app, una lampada Philips Hue e le tue mani.

Guida passo passo all'installazione di un dimmer Philips Hue

Installare un dimmer Hue e associarlo alla tua configurazione di illuminazione intelligente richiede pochissimi passaggi: è un processo semplice e intuitivo creato in modo che chiunque possa completarlo senza problemi.

Passaggio 1: trova la posizione ottimale per il tuo Hue Dimmer switch

Poiché un dimmer Philips Hue non è pensato per coprire il tuo tradizionale interruttore della luce, hai la libertà di scegliere esattamente dove desideri che sia il tuo nuovo interruttore intelligente. Non è nemmeno necessario montarlo a parete con l'adesivo incluso: puoi semplicemente usarlo come telecomando da qualsiasi punto della casa.

L'interruttore è composto da due parti: la piastra a parete e il telecomando, che si fissa magneticamente alla base e può essere utilizzato ovunque tu possa trasportarlo. I posti migliori per installare un Hue Dimmer switch sono vicino agli ingressi o attorno ai posti a sedere del soggiorno o della sala da pranzo.

(Opzionale) Passaggio 2: montalo con adesivo o viti

Lo Hue Dimmer switch può essere montato in due modi: con il supporto adesivo incluso sulla piastra di base o avvitando la piastra da parete al muro (viti non incluse):

Se decidi di montarlo con l'adesivo, stacca il supporto adesivo dalla piastra di base, allinea la piastra esattamente dove desideri (assicurati che sia diritta!), quindi premila saldamente sulla parete.

Anche se lo Hue Dimmer switch non viene fornito con gli attrezzi necessari, puoi utilizzare le viti per montare la piastra di base sulla pareteSepara la parte posteriore della piastra da quella anteriore con un cacciavite, quindi inserisci viti di dimensioni adeguate nei fori sul retro della piastra di base. A seconda del tipo di parete, utilizza un cacciavite o un trapano per fissare le viti in posizione. Alcune pareti potrebbero richiedere tasselli per fissare correttamente la piastra di base.

Idea brillante: puoi anche posizionare lo Hue Dimmer switch (senza la piastra di base) su qualsiasi superficie magnetica, come un frigorifero. Provalo sul tuo!

Passaggio 3: collega lo Hue Dimmer switch al tuo sistema di illuminazione connessa

Configurare un Hue Dimmer switch è semplice indipendentemente dal metodo utilizzato, che dipende dalla tua attuale configurazione dell'illuminazione connessa:

con un Hue Bridge: apri l'app Hue, vai a Impostazioni > Accessori e tocca l'icona più (+) blu. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per collegare l'interruttore alla configurazione. 

Senza ponte:       

• Posiziona lo Hue Dimmer switch vicino alla lampada che desideri controllare (cerca di restare a circa 15 centimetri dalla lampadina o dall'apparecchio). 

• Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché il LED sulla parte anteriore dell'interruttore non inizia a lampeggiare. 

• Tieni lo Hue Dimmer switch vicino alla lampada che desideri controllare e tieni premuto il pulsante di accensione finché la lampada non lampeggia tre volte. Dopo il terzo lampeggio, rilascia il pulsante di accensione. 

Ora puoi controllare questa lampada utilizzando lo Hue Dimmer switch. Ripeti la procedura per un massimo di 10 lampadine. Per rimuovere una luce dallo Hue Dimmer switch, ripeti la stessa procedura, ma tieni premuto il pulsante Hue per 10 secondi. 

Passaggio 4: personalizza le tue impostazioni

Puoi utilizzare la Philips Hue app per personalizzare le impostazioni del tuo Hue Dimmer switch come preferisci, purché tu disponga di un Hue Bridge. Apri l'app e vai a Impostazioni > Accessori, quindi tocca lo Hue Dimmer switch che desideri personalizzare.

Risoluzione dei problemi del dimmer Philips Hue

Hai problemi con il tuo Hue Dimmer switch? Esegui un soft reset tenendo premuti contemporaneamente tutti e quattro i pulsanti fino a quando la spia LED sull'interruttore non diventa verde.

Ripristina le impostazioni di fabbrica del dimmer Philips Hue

Ripristina le impostazioni predefinite dello Hue Dimmer switch staccando il coperchio della batteria e tenendo premuto il pulsante Configura per almeno 10 secondi finché la spia LED sulla parte anteriore non lampeggia in arancione. 

Ripristina le impostazioni di fabbrica di una luce Philips Hue

A volte un problema con una lampada connessa Philips Hue può essere risolto ripristinando le impostazioni predefinite con l'interruttore dimmer Hue Philips:

  1. Spegni e riaccendi la lampada: spegnila, attendi 15 secondi e riaccendila.
  2. Posiziona lo Hue Dimmer switch a una distanza non superiore a quindici centimetri dalla lampada.
  3. Tieni premuti il pulsante "ON" e il pulsante "OFF" per almeno 10 secondi finché la spia LED sull'interruttore non diventa verde.
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