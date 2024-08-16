Le scale e le lightstrip Philips Hue si sposano come una mano su un corrimano. Non importa se si tratti di una vorticosa scala a chiocciola, di un'imponente struttura in marmo o di una modesta rampa in legno che porta in cantina: illuminare il percorso con le lightstrip è un gioco da ragazzi.

Le lightstrip sono flessibili e versatili, a tal punto che possono essere piegate, tagliate, collegate ed estese per adattarsi a qualsiasi forma di scala. Possono essere installate lungo i battiscopa o nel punto di incontro tra scala e muro per creare un'illuminazione che indichi il percorso. Trasforma le scale in interni scultorei collegando le lightstrip sotto le ampie ringhiere in modo che le balaustre proiettino suggestivi effetti di ombra e luce.