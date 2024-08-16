Le migliori idee per l'illuminazione delle scale

Le migliori idee per l'illuminazione delle scale

24/01/2024

Spesso ci concentriamo sull'illuminazione giusta nelle aree della nostra casa in cui trascorriamo la maggior parte del tempo: il soggiorno, la cucina, la camera da letto o anche il cortile. Ma che dire delle scale e dei gradini intorno alla tua casa?

Che si tratti di aree interne o esterne della casa, le scale con illuminazione a LED possono semplificare la salita e la discesa (e la risalita in caso di dimenticanze!) e possono persino trasformarsi in uno splendido punto focale della casa. Utilizza queste idee intelligenti per l'illuminazione di scale, scalini e rampe.

Ispirazione per l'illuminazione delle scale interne

Saliamo e scendiamo lungo le scale così frequentemente che ci dimentichiamo di considerarle come un elemento architettonico, degno di essere illuminato! Ecco alcune idee per l'illuminazione delle scale in grado di portarle a livello di bellezza superiore (rendendo anche più visibile il percorso).

Scale illuminate a LED Philips Hue Lightstrip

Utilizzo di strisce LED per le scale

Le scale e le lightstrip Philips Hue si sposano come una mano su un corrimano. Non importa se si tratti di una vorticosa scala a chiocciola, di un'imponente struttura in marmo o di una modesta rampa in legno che porta in cantina: illuminare il percorso con le lightstrip è un gioco da ragazzi.
Le lightstrip sono flessibili e versatili, a tal punto che possono essere piegate, tagliate, collegate ed estese per adattarsi a qualsiasi forma di scala. Possono essere installate lungo i battiscopa o nel punto di incontro tra scala e muro per creare un'illuminazione che indichi il percorso. Trasforma le scale in interni scultorei collegando le lightstrip sotto le ampie ringhiere in modo che le balaustre proiettino suggestivi effetti di ombra e luce.

Illuminazione a binario Philips Hue Perifo Scale illuminate a LED

Utilizzo dell'illuminazione a binario per le scale

L'illuminazione a binario Philips Hue Perifo si abbina in maniera armoniosa alle scale, dal momento che è possibile collegarla in modo da seguire la lunghezza delle pareti o del soffitto. Basta semplicemente agganciare le nostre luci e posizionarle a proprio piacimento lungo il binario.

Le scale spesso rappresentano degli spazi poco stimolanti, "morti". Allora perché non decorare la parete delle scale con opere d'arte o foto di famiglia? Angola le luci Perifo per mettere in risalto questi elementi con una luce colorata. Ecco fatto! Una vera e propria galleria d'arte personale per le scale.

Utilizzo di lampade a sospensione per le scale

Aggiungi elementi di design alle scale con un'illuminazione a sospensione (o tre) che dona eleganza!
Se le tue scala hanno un soffitto alto, aggiungi l'illuminazione a sospensione Philips Hue Flourish. Lo stile minimalista del globo bianco sostenuto da cavi regolabili, rende possibile la creazione di un gusto accattivante. Fissa le luci Flourish a diverse altezze in modo da creare una luce diffusa, che aggiunge eleganza e stile all'ambiente.

Idea brillante: rendi la tua scala ancora più audace impostando un gruppo di luci Flourish su tonalità complementari di rosso, blu o qualsiasi colore che preferisci.

Uso di luci automatizzate per le scale

Aggiungi un sensore di movimento Philips Hue motion in prossimità delle scale che elimina la necessità di interruttori. Regola le luci delle scale su una luce delicata e calda per questo tipo di ambiente. Programma il sensore in modo che la luce venga attivata al passaggio in prossimità del sensore illuminando il percorso e si disattivi dopo il passaggio. Questo aspetto torna particolarmente utile se si hanno le mani impegnate!

Illuminazione con sensore di movimento Philips Hue Outdoor per scale esterne

Utilizzo di applique da incasso per le scale

Il Philips Hue Dymera può apparire come un'elegante decorazione da parete per il soggiorno, ma si tratta di qualcosa che va oltre l'illuminazione d'accento a parete: è di grande effetto come luci per scale con montaggio a parete. Il doppio fascio di luce di questi dispositivi, utilizzati come applique per scale, si irradia verso l'alto e verso il basso, illuminando con grande precisione e stile sia la parte superiore che quella inferiore di una scala. E proprio quando si pensava che non si potesse fare di meglio, Dymera funziona sia in interni che in esterni, consentendo di posizionarli lungo quasi tutti i tipi di scale.

Idea di illuminazione con montaggio a parete per scale: l'app Philips Hue consente di controllare individualmente ciascun fascio di luce, in modo da poter personalizzare Dymera in modo che risulti come un'illuminazione con montaggio a parete per le scale interne, oppure di dargli vita con effetti come Candela o Camino. Ecco come utilizzare l'illuminazione d'accento!

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