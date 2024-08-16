24/01/2024
Spesso ci concentriamo sull'illuminazione giusta nelle aree della nostra casa in cui trascorriamo la maggior parte del tempo: il soggiorno, la cucina, la camera da letto o anche il cortile. Ma che dire delle scale e dei gradini intorno alla tua casa?
Che si tratti di aree interne o esterne della casa, le scale con illuminazione a LED possono semplificare la salita e la discesa (e la risalita in caso di dimenticanze!) e possono persino trasformarsi in uno splendido punto focale della casa. Utilizza queste idee intelligenti per l'illuminazione di scale, scalini e rampe.