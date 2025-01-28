Conoscere l'illuminazione a binario

Kit di illuminazione per binari personalizzati

L'illuminazione a binario Perifo ha un design modulare, il che significa che è composta da elementi costitutivi. Crea un look personalizzato costruendo il tuo kit di illuminazione per binari intelligente, in base alla forma che desideri. 

Come costruire un kit di illuminazione per binari personalizzato

Per utilizzare questa guida, inizia pensando in grande. Determina la forma dell'illuminazione del tuo binario e dove si trova la corrente nel soffitto (o nel muro!). Quindi aggiungi i componenti di cui hai bisogno al carrello.

Scegli la forma e il colore

La forma e il colore determinano ciò di cui hai bisogno. Considera la posizione del cablaggio e se desideri installare l'illuminazione a binario sul soffitto o sulla parete.

Aggiungi i componenti

Sotto ogni forma è disponibile un elenco delle parti necessarie (binari, unità di alimentazione e connettori). Aggiungili al carrello, insieme agli eventuali binari aggiuntivi se desideri aumentare la lunghezza del sistema di illuminazione a binario.

Aggiungi le luci

Scegli tra lampade a sospensione, faretti, tubi luminosi e barre luminose. Il numero di apparecchi che possono essere aggiunti dipende dalla lunghezza del sistema di illuminazione a binario e dal wattaggio totale delle luci.

Scegli la forma

Puoi creare qualsiasi forma tu voglia, ma queste sono le configurazioni più comuni. Trova la forma più adatta alla tua stanza, scopri i componenti che ti servono e crea il tuo kit del sistema a illuminazione a binario personalizzato.

Vuoi un sistema di illuminazione più lungo? Utilizza un connettore diritto in qualsiasi configurazione per collegare binari aggiuntivi.

Sistema di illuminazione a binario diritto

Soffitto: cablato all'estremità del binario

Soffitto: cablato al centro del binario

Parete - Collegato

Illuminazione su binario a forma di L

Soffitto: cablato all'estremità del binario

Soffitto: cablato all'estremità del binario

Parete - Collegato

Parete - Collegato

Soffitto: cablato al centro del binario

Soffitto: cablato al centro del binario

Illuminazione su binario a forma di U

Forma a U - Soffitto - Cablato all'estremità del binario

Forma a U - Soffitto - Cablato all'estremità del binario

A forma di U - Soffitto - Cablato al centro del binario

Altre forme di illuminazione a binario

Forma a T - Soffitto - Cablato all'estremità del binario

Dritto - Da parete a soffitto - Collegato

Diritto - Da soffitto a parete - Cablato all'estremità del binario

Forma a V - Soffitto - Cablato all'estremità del binario

Scegli le luci da binario

Il numero e il tipo di luci per binari del kit di illuminazione a binario personalizzato dipende da due fattori: 1) lo spazio disponibile sui binari e 2) il wattaggio totale delle luci, che può arrivare fino a 100 W. Scegli le luci che desideri e somma la loro lunghezza (non dimenticare di tenere in considerazione i connettori e le unità di alimentazione) e il wattaggio per scoprire quelli adatti alla tua configurazione.

Illuminazione a binario nera

Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

€ 129,99

Lampadario cilindrico Perifo

Lampadario cilindrico Perifo

€ 159,99

Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo

Barra luminosa lineare Perifo

€ 199,90

Al momento esaurito

Esclusivo
Tubo luminoso gradient compatto Perifo

Tubo luminoso gradient compatto Perifo

€ 199,90

Esclusivo
Tubo luminoso gradient grande Perifo

Tubo luminoso gradient grande Perifo

€ 299,90

Illuminazione a binario bianca

Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

€ 129,99

Lampadario cilindrico Perifo

Lampadario cilindrico Perifo

€ 159,99

Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo

Barra luminosa lineare Perifo

€ 199,90

Esclusivo
Tubo luminoso gradient compatto Perifo

Tubo luminoso gradient compatto Perifo

€ 199,90

Ne rimangono pochi

Esclusivo
Tubo luminoso gradient grande Perifo

Tubo luminoso gradient grande Perifo

€ 299,90

Domande e risposte

L’illuminazione a binario va bene per una cucina?

Dove devo installare un kit di illuminazione da binario?

Esistono kit di illuminazione per binari Philips Hue preconfezionati?

Perifo è un kit di illuminazione a binario LED dimmerabile?

Come posso sapere di quanti binari e connettori ho bisogno?

Quali forme posso creare con il sistema di illuminazione a binario Perifo?

Devo disporre di Hue Bridge per utilizzare il sistema di illuminazione a binario Perifo?

In che modo il sistema di illuminazione a binario Perifo si collega all'alimentazione?

Dove posso installare il sistema di illuminazione a binario Perifo?

Dove posso posizionare l'unità di alimentazione del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso utilizzare altre lampade Philips Hue con il sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso montare l'unità di alimentazione a soffitto su una parete o viceversa?

Posso creare una configurazione Perifo con più alimentatori in modo da poter alimentare più di 100 W di luci?

Posso ampliare la configurazione di un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo aggiungendo altre luci o altri binari?

Posso creare una configurazione da soffitto a parete con il sistema di illuminazione a binario Perifo?

I connettori occupano spazio sul binario?

Dove devo posizionare l'alimentatore in una configurazione di illuminazione su binario a T?

Il connettore flessibile richiede installazione o posso inserirlo nei binari?

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