L'illuminazione a binario Perifo ha un design modulare, il che significa che è composta da elementi costitutivi. Crea un look personalizzato costruendo il tuo kit di illuminazione per binari intelligente, in base alla forma che desideri.
Conoscere l'illuminazione a binario
Kit di illuminazione per binari personalizzati
Come costruire un kit di illuminazione per binari personalizzato
Per utilizzare questa guida, inizia pensando in grande. Determina la forma dell'illuminazione del tuo binario e dove si trova la corrente nel soffitto (o nel muro!). Quindi aggiungi i componenti di cui hai bisogno al carrello.
Scegli la forma e il colore
La forma e il colore determinano ciò di cui hai bisogno. Considera la posizione del cablaggio e se desideri installare l'illuminazione a binario sul soffitto o sulla parete.
Aggiungi i componenti
Sotto ogni forma è disponibile un elenco delle parti necessarie (binari, unità di alimentazione e connettori). Aggiungili al carrello, insieme agli eventuali binari aggiuntivi se desideri aumentare la lunghezza del sistema di illuminazione a binario.
Aggiungi le luci
Scegli tra lampade a sospensione, faretti, tubi luminosi e barre luminose. Il numero di apparecchi che possono essere aggiunti dipende dalla lunghezza del sistema di illuminazione a binario e dal wattaggio totale delle luci.
Scegli la forma
Puoi creare qualsiasi forma tu voglia, ma queste sono le configurazioni più comuni. Trova la forma più adatta alla tua stanza, scopri i componenti che ti servono e crea il tuo kit del sistema a illuminazione a binario personalizzato.
Vuoi un sistema di illuminazione più lungo? Utilizza un connettore diritto in qualsiasi configurazione per collegare binari aggiuntivi.
Sistema di illuminazione a binario diritto
Soffitto: cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: almeno 1 binario (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Soffitto: cablato al centro del binario
Unità di alimentazione: a 2 punti
Binario: almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Parete - Collegato
Unità di alimentazione: a 1 punto con spina
Binario: almeno 1 binario (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Illuminazione su binario a forma di L
Soffitto: cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: Almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: angolare interno
Soffitto: cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: Almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: angolare esterno
Parete - Collegato
Unità di alimentazione: a 1 punto con spina
Binario: Almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: angolare esterno
Parete - Collegato
Unità di alimentazione: a 1 punto con spina
Binario: Almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: angolare interno
Soffitto: cablato al centro del binario
Unità di alimentazione: a 2 punti
Binario: Almeno 3 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: angolare interno
Soffitto: cablato al centro del binario
Unità di alimentazione: a 2 punti
Binario: Almeno 3 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: connettore angolare esterno
Illuminazione su binario a forma di U
Forma a U - Soffitto - Cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: Almeno 3 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: 2 connettori angolari interni
Forma a U - Soffitto - Cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: Almeno 3 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: 2 connettori angolari esterni
A forma di U - Soffitto - Cablato al centro del binario
Unità di alimentazione: a 2 punti
Binario: Almeno 4 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: 2 connettori angolari esterni
Altre forme di illuminazione a binario
Forma a T - Soffitto - Cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: Almeno 3 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: 1 T
Dritto - Da parete a soffitto - Collegato
Unità di alimentazione: a 1 punto con spina
Binario: Almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: 1 connettore flessibile
Diritto - Da soffitto a parete - Cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: Almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: 1 connettore flessibile
Forma a V - Soffitto - Cablato all'estremità del binario
Unità di alimentazione: a 1 punto
Binario: Almeno 2 binari (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connettore: 1 connettore flessibile
Scegli le luci da binario
Il numero e il tipo di luci per binari del kit di illuminazione a binario personalizzato dipende da due fattori: 1) lo spazio disponibile sui binari e 2) il wattaggio totale delle luci, che può arrivare fino a 100 W. Scegli le luci che desideri e somma la loro lunghezza (non dimenticare di tenere in considerazione i connettori e le unità di alimentazione) e il wattaggio per scoprire quelli adatti alla tua configurazione.
Barra luminosa lineare Perifo
€ 199,90
Tubo luminoso gradient grande Perifo
€ 299,90
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Domande e risposte
L’illuminazione a binario va bene per una cucina?
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Dove devo installare un kit di illuminazione da binario?
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Esistono kit di illuminazione per binari Philips Hue preconfezionati?
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Perifo è un kit di illuminazione a binario LED dimmerabile?
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Come posso sapere di quanti binari e connettori ho bisogno?
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Quali forme posso creare con il sistema di illuminazione a binario Perifo?
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Devo disporre di Hue Bridge per utilizzare il sistema di illuminazione a binario Perifo?
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In che modo il sistema di illuminazione a binario Perifo si collega all'alimentazione?
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Dove posso installare il sistema di illuminazione a binario Perifo?
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Dove posso posizionare l'unità di alimentazione del sistema di illuminazione a binario Perifo?
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Posso utilizzare altre lampade Philips Hue con il sistema di illuminazione a binario Perifo?
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Posso montare l'unità di alimentazione a soffitto su una parete o viceversa?
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Posso creare una configurazione Perifo con più alimentatori in modo da poter alimentare più di 100 W di luci?
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Posso ampliare la configurazione di un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo aggiungendo altre luci o altri binari?
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Posso creare una configurazione da soffitto a parete con il sistema di illuminazione a binario Perifo?
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I connettori occupano spazio sul binario?
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Dove devo posizionare l'alimentatore in una configurazione di illuminazione su binario a T?
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Il connettore flessibile richiede installazione o posso inserirlo nei binari?
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