Kit di illuminazione per binari personalizzati

Il numero e il tipo di luci per binari del kit di illuminazione a binario personalizzato dipende da due fattori: 1) lo spazio disponibile sui binari e 2) il wattaggio totale delle luci, che può arrivare fino a 100 W. Scegli le luci che desideri e somma la loro lunghezza (non dimenticare di tenere in considerazione i connettori e le unità di alimentazione) e il wattaggio per scoprire quelli adatti alla tua configurazione.