Usa Alexa per controllare le tue luci con la voce e creare automazioni personalizzate con tutti i dispositivi connessi di casa.
Cosa ti occorre
Assicuriamoci che tu abbia tutto il necessario per connettere Philips Hue ad Alexa.
Lampade Philips Hue
Tutte le lampade Philips Hue possono essere connesse e controllate con Amazon Alexa.
Dispositivo compatibili con Alexa
Che si tratti di uno schermo o di un altoparlante, avrai bisogno di un dispositivo connesso compatibile con Alexa.
App Alexa
Assicurati di avere scaricato l'app Alexa sul tuo dispositivo mobile.
Hue Bridge (per funzionalità complete)
Benché tu possa connettere Philips Hue ad Alexa tramite Bluetooth, Hue Bridge sblocca ancora più funzionalità.
Cosa devi fare
Sono disponibili due modi per connettere le luci Hue ad Alexa, a seconda che tu voglia connetterti con Hue Bridge o Bluetooth. Se ti connetti con un Hue Bridge, ti connetterai automaticamente tramite Matter.
Configura con Hue Bridge
- Apri l'app Amazon Alexa.
- Nella scheda Altro, tocca Skill e giochi.
- Tocca l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra.
- Digita "Philips Hue" nella barra di ricerca. Tocca la skill Hue.
- Tocca Abilita per utilizzarla.
- Verrai reindirizzato alla pagina del tuo account Philips Hue. Accedi al tuo account.
- Seleziona lo Hue Bridge da collegare e tocca Avanti.
- Tocca Accetta e continua.
- Tocca Chiudi.
Configura Philips Hue con Bluetooth
- Accendi le lampade connesse Philips Hue. Se Alexa o l'app Alexa dice "Nuova luce trovata", il dispositivo è pronto per l'uso.
- Se il tuo dispositivo Echo non rileva la luce, pronuncia "Alexa, trova i dispositivi". Una volta trovata la luce, pronuncia "Alexa, accendi la prima luce".
Dì solo "Alexa..."
Dopo avere connesso Philips Hue ad Alexa, prova questi comandi vocali popolari!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Domande e risposte
Philips Hue è compatibile con Amazon Alexa?
Philips Hue è compatibile con Amazon Alexa?
Quali dispositivi Amazon Alexa posso utilizzare per controllare le lampade Philips Hue?
Quali dispositivi Amazon Alexa posso utilizzare per controllare le lampade Philips Hue?
Perché la mia luce Philips Hue non viene visualizzata nell'app Amazon Alexa?
Perché la mia luce Philips Hue non viene visualizzata nell'app Amazon Alexa?
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