Con l'app Hue Sync TV, le tue luci reagiranno ai contenuti visualizzati sullo schermo della tua TV LG.
Philips Hue e LG
Come sincronizzare con la tua TV LG
Controlla la compatibilità
L'app Sync TV è compatibile con i televisori LG del 2024 e successivi con webOS24 o versioni successive. Se la tua TV supporta l'app, questa apparirà quando la cercherai nelle App.
Configura il tuo sistema Hue
Per sincronizzare le luci con la tua TV LG, ti serviranno almeno una luce Philips Hue che supporti la modalità colorata e il Philips Hue Bridge.
Ottieni l'app Sync TV
Scarica l'app sulla tua TV, configurala e preparati alla sincronizzazione!
Le migliori luci per la sincronizzazione
Play gradient lightstrip 55“
Prezzo al dettaglio € 199,90
€ 139,99
Play gradient lightstrip 75“
Prezzo al dettaglio € 249,90
€ 174,99
Hue Bridge
€ 59,99
Play HDMI Sync Box
€ 269,90
Play gradient lightstrip 65“
Prezzo al dettaglio € 219,90
€ 153,99
Lampada da terra Signe gradient
€ 329,90
Tubo luminoso Play gradient compatto
€ 199,90
LG
Da più di 60 anni LG offre prodotti, servizi e funzionalità di alta qualità ai consumatori, anche per le case intelligenti.
Domande e risposte
Quali TV LG sono compatibili con l'app Hue Sync TV?
Quali TV LG sono compatibili con l'app Hue Sync TV?
Richiedi assistenza
Siamo sempre felici di aiutarti! Se hai bisogno di ulteriore supporto per l'associazione di Philips Hue e TV LG, dai un'occhiata ad altre domande e risposte oppure contattaci.