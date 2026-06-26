Philips Hue e LG

Con l'app Hue Sync TV, le tue luci reagiranno ai contenuti visualizzati sullo schermo della tua TV LG.

Uomo e donna seduti sul divano davanti alla TV LG con illuminazione Hue viola e blu

App Sync TV su TV LG

Sincronizza le luci Hue con ciò che guardi sulla tua TV LG.

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Come sincronizzare con la tua TV LG

Hue Play gradient lightstrip, Hue Bridge e lampadina su sfondo bianco

Controlla la compatibilità

L'app Sync TV è compatibile con i televisori LG del 2024 e successivi con webOS24 o versioni successive. Se la tua TV supporta l'app, questa apparirà quando la cercherai nelle App.

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TV LG montata a parete con tre luci intelligenti Hue

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Per sincronizzare le luci con la tua TV LG, ti serviranno almeno una luce Philips Hue che supporti la modalità colorata e il Philips Hue Bridge.

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Le migliori luci per la sincronizzazione

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Play gradient lightstrip 55“

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Play gradient lightstrip 65“

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Tubo luminoso Play gradient compatto

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TV LG appesa alla parete nel soggiorno circondata da luci colorate

LG

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Domande e risposte

Quali TV LG sono compatibili con l'app Hue Sync TV?

Supporto dei prodotti Hue per l'app per TV LG

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