Tre dimensioni per una vestibilità perfetta

La striscia luminosa Play gradient lightstrip è disponibile in tre dimensioni. La striscia luminosa da 55 pollici è consigliata per TV da 55 a 60 pollici, la striscia luminosa da 65 pollici per TV da 65 a 70 pollici e la striscia luminosa da 75 pollici per TV da 75 pollici e più grandi. Se la tua TV rientra nel mezzo tra queste raccomandazioni, usa una dimensione minore (per esempio, una TV da 62 pollici necessita di una striscia luminosa da 55 pollici).