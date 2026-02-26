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Cavo di estensione per esterni 5 m

Primo piano della parte anteriore di Accessorio Cavo di estensione per esterni 5m
Disponibile
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  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Cavo di estensione per esterni 5 m

La prolunga può essere utilizzata per estendere lo spazio tra l'alimentatore e il primo punto luce oppure tra gli stessi punti luce. La lunghezza massima totale del sistema per alimentatore è di 35 metri.

  • Accessorio
  • Cavo di estensione
  • Lunghezza di 5 m
  • Nero

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