Cavo di estensione per esterni 5 m
Il prezzo attuale è € 19,90
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Informazioni su Cavo di estensione per esterni 5 m
La prolunga può essere utilizzata per estendere lo spazio tra l'alimentatore e il primo punto luce oppure tra gli stessi punti luce. La lunghezza massima totale del sistema per alimentatore è di 35 metri.
- Accessorio
- Cavo di estensione
- Lunghezza di 5 m
- Nero
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