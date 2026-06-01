Tutto sulla promozione di illuminazione connessa Sports Live

Quando ci le promo sull'illuminazione Sports Live?

Quali prodotti sono inclusi in queste offerte di luci smart?

Come posso rimanere aggiornato sulle offerte Philips Hue, come la promozione Sports Live?

Termini e condizioni

  • Questa promozione è valida fino alle 23:59 del 21 giugno 2026.
  • Aggiungi due (2) o più prodotti in promo al carrello e ottieni il -15% sul prezzo totale dei prodotti promozionali idonei. Se un Hue Bridge è uno di questi articoli, riceverai il 25% di sconto sul prezzo totale dei prodotti promozionali idonei.
  • La promo viene applicata al totale dei prodotti promozionali idonei presenti nel carrello al momento del pagamento su https://www.philips-hue.com/it-it/products/promotions/sport-experience.
  • Nell'ambito di questa promozione, lo sconto può essere applicato a un massimo di 25 prodotti.
  • Questa promozione è soggetta alla disponibilità di magazzino e qualsiasi acquisto è inoltre soggetto ai Termini e condizioni di offerta di Philips Hue.
  • In caso di reso di una parte dell'ordine, ove ammissibile, il valore dello sconto proporzionale verrà detratto dall'importo del rimborso. 
  • Questa promozione non può essere utilizzata insieme ad altre offerte o codici coupon su www.philips-hue.com.
  • Signify Italia si riserva il diritto di annullare una promozione in qualsiasi momento o di modificare i presenti Termini e Condizioni ripubblicandoli.

Leggi il processo di restituzione

Vivi questa stagione di football come mai prima d'ora con Hue Sports Live e le tue luci smart!

Un'immagine di uno stadio di calcio proiettata sulla TV, circondato da toni verdi di luce, che promuove l'offerta di illuminazione Hue Sports Live.

Momenti salienti della partita

Le tue luci segnalano ogni momento — dal calcio d'inizio all'intervallo fino al fischio finale. 

Un gruppo di amici festeggia un gol visto durante una partita di calcio in TV, mentre la funzione Hue Sports Live fa reagire le luci al momento in toni di Rosa PK e Blu BL.

Tutti i gol

Gli effetti luminosi si attivano in tempo reale per ogni gol e per celebrare le vittorie della tua squadra.

Quattro amici seduti su un divano, uno con un pallone da calcio in mano, mentre guardano una partita alla TV con la funzione Hue Sports Live che fa brillare le luci di rosso per un cartellino rosso.

Cartellini rossi e gialli

Dai cambi di ritmo alle decisioni dell'arbitro, le tue luci reagiscono agli alti e bassi in tempo reale.

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