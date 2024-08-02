* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Pacchetto: Hue Bridge + 3x barre luminose Play
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge! Posiziona le barre luminose Play nere intorno all'home theater o alla postazione di gioco per ottimizzare l'esperienza multimediale.
Il prezzo attuale è € 211,76, il prezzo originale è € 264,70
- Luce bianca e a colori
- Realizzato per le aree TV
- Controlla con l'app, la voce o gli accessori
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design delle barre luminose Hue Play di colore nero. Questa confezione include due barre luminose Hue Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, estensione
Espandi il tuo sistema d'lluminazione di barre luminose Hue Play con l'apposita estensione di colore nero, adatta per una singola barra luminosa. L'alimentatore non è incluso.Barra luminosa Hue Play, estensione
1 x Hue Hue Bridge
Hue Bridge è il cuore del tuo sistema di illuminazione e sicurezza intelligente, integrato e intuitivo. Grazie all'installazione semplice e alla configurazione guidata nell'app Hue, il Bridge collega luci, telecamere e sensori per farli funzionare insieme in armonia.Hue Bridge
Specifiche
