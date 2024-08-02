Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip da 2m

Saldi

Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip da 2m

Posiziona le barre luminose Play bianche e una lightstrip di 2 metri intorno all'home theater o alla postazione di gioco per ottimizzare l'esperienza multimediale.

  • Compra ora, paga dopo con Klarna
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Prodotti in primo piano

  • Luce bianca e a colori
  • Realizzato per le aree TV
  • Hue Bridge necessario per le Hue Play
Visualizza tutte le specifiche del prodotto

In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design della lampada a barre luminose Hue Play di colore bianco. Questa confezione include due barre luminose Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Hue Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Pacchetti che potrebbero interessarti

Saldi
Pacchetto: Hue Bridge + 3x barre luminose Play

Pacchetto: Hue Bridge + 3x barre luminose Play

€ 264,70

€ 251,48

Saldi
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip

Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip

€ 199,80

€ 189,82

Acquista i pacchetti Hue Bridge

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay