* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Saldi
Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip da 2m
Posiziona le barre luminose Play bianche e una lightstrip di 2 metri intorno all'home theater o alla postazione di gioco per ottimizzare l'esperienza multimediale.
Il prezzo attuale è € 189,82, il prezzo originale è € 199,80
- Compra ora, paga dopo con Klarna
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Prodotti in primo piano
- Luce bianca e a colori
- Realizzato per le aree TV
- Hue Bridge necessario per le Hue Play
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design della lampada a barre luminose Hue Play di colore bianco. Questa confezione include due barre luminose Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Hue Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Specifiche
Pacchetti che potrebbero interessarti
Pacchetto: Hue Bridge + 3x barre luminose Play
€ 264,70
€ 251,48
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
€ 199,80
€ 189,82