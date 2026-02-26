Pacchetto: 2x Hue White Ambiance GU10 + modulo interruttore a parete
Il prezzo del pacchetto è € 85,32, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 94,80
Il prezzo del pacchetto è € 85,32, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 94,80
Saldi
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Pacchetto: 2x Hue White Ambiance GU10 + modulo interruttore a parete
Usa il tuo interruttore a parete esistente per controllare le luci connesse grazie al modulo per l'interruttore a parete. Inoltre, con le lampadine GU10, otterrai la perfetta tonalità di luce bianca da calda a fredda.
-
- Luce bianca da calda a fredda
- Rendi connessi tutti gli interruttori
- Hue Bridge necessario
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871205
Informazioni sul prodotto
- Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
- 1
- Hue Wall Switch Module Philips Hue
- 1