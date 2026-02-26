Pacchetto: 2x Hue White Ambiance GU10 + modulo interruttore a parete

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x Hue White Ambiance GU10 + modulo interruttore a parete
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Informazioni su Pacchetto: 2x Hue White Ambiance GU10 + modulo interruttore a parete

Usa il tuo interruttore a parete esistente per controllare le luci connesse grazie al modulo per l'interruttore a parete. Inoltre, con le lampadine GU10, otterrai la perfetta tonalità di luce bianca da calda a fredda.

  • Luce bianca da calda a fredda
  • Rendi connessi tutti gli interruttori
  • Hue Bridge necessario
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  • Apple pay
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