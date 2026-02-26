Pacchetto: Lampada da parete Appear + Outdoor motion sensor
Il prezzo del pacchetto è € 202,48, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 224,98
Il prezzo del pacchetto è € 202,48, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 224,98
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Disponibile
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Informazioni su Pacchetto: Lampada da parete Appear + Outdoor motion sensor
Illumina l'entrata e le aree di relax esterne con una coppia di lampade da parete Appear nere. Grazie all' Hue Outdoor sensor in dotazione, si accenderanno automaticamente per dare il benvenuto a te e ai tuoi ospiti.
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- Luce bianca e a colori
- Luce per esterni bidirezionale
- Le luci si accendono quando rilevano un movimento
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870772
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Lampada da parete per esterni Appear
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- Hue Sensore da esterno
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