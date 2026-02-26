Pacchetto: Lampada da parete Appear + Outdoor motion sensor

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Lampada da parete Appear + Outdoor motion sensor
Disponibile
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Informazioni su Pacchetto: Lampada da parete Appear + Outdoor motion sensor

Illumina l'entrata e le aree di relax esterne con una coppia di lampade da parete Appear nere. Grazie all' Hue Outdoor sensor in dotazione, si accenderanno automaticamente per dare il benvenuto a te e ai tuoi ospiti.

  • Luce bianca e a colori
  • Luce per esterni bidirezionale
  • Le luci si accendono quando rilevano un movimento

Ispirazione

Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue

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