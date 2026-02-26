Buzzard Lampada da Parete per Esterni Nera + Lampadina Connessa con filamento E27 White
Il prezzo del pacchetto è € 49,40, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 54,89
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Informazioni su Buzzard Lampada da Parete per Esterni Nera + Lampadina Connessa con filamento E27 White
Aggiungi un tocco di eleganza con la lampada da parete per sterni Philips Buzzard in nero, completa di lampadina connessa Hue E27 a filamento White. Perfetta per ogni ambiente.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Lampadina Hue e Lampada da Parete
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874619
Informazioni sul prodotto
- myGarden Applique Buzzard 60 W E27, lampadina non inclusa
- 1
- Hue White Filament A60 - lampadina connessa E27
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