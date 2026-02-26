Buzzard Lampada da Parete per Esterni Nera + Lampadina Connessa con filamento E27 White

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Primo piano della parte anteriore di Buzzard Lampada da Parete per Esterni Nera + Lampadina Connessa con filamento E27 White
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Informazioni su Buzzard Lampada da Parete per Esterni Nera + Lampadina Connessa con filamento E27 White

Aggiungi un tocco di eleganza con la lampada da parete per sterni Philips Buzzard in nero, completa di lampadina connessa Hue E27 a filamento White. Perfetta per ogni ambiente.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Lampadina Hue e Lampada da Parete
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