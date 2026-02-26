Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White Ambiance

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White Ambiance
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Informazioni su Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White Ambiance

Perfettamente adatte per i faretti, le lampadine GU10 consentono di accedere al meglio dell'illuminazione smart. Grazie alla possibilità di regolare la luce bianca da calda a fredda e alla dimmerazione ultrabassa, è possibile regolare le luci per adattarle perfettamente a ogni momento della giornata.

  • Durata ±10 anni
  • Dimmerazione wireless istantanea
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Luce bianca da calda a fredda
  • 400 lumen

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Include lampadina LED GU10
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