Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White Ambiance
Il prezzo attuale è € 139,80
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Informazioni su Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White Ambiance
Perfettamente adatte per i faretti, le lampadine GU10 consentono di accedere al meglio dell'illuminazione smart. Grazie alla possibilità di regolare la luce bianca da calda a fredda e alla dimmerazione ultrabassa, è possibile regolare le luci per adattarle perfettamente a ogni momento della giornata.
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- Durata ±10 anni
- Dimmerazione wireless istantanea
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Luce bianca da calda a fredda
- 400 lumen
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871663
Informazioni sul prodotto
- Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
- 2
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