* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Pacchetto: Hue Sync Box 8K + 2 barre luminose Play nere + Lightstrip Play Gradient 75"
Trasforma il tuo intrattenimento in un'esperienza completamente immersiva grazie alla sincronizzazione della luce con la sync box Hue Play HDMI 8K, le 2 barre luminose Play e una lightstrip da 75 pollici con luce gradiente. Eleva il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare!
Il prezzo attuale è € 702,72, il prezzo originale è € 739,70
- Sincronizzazione delle luci con i contenuti TV a 8K 60Hz e 4K 120Hz
- Certificazione HDMI 2.1
- Crea una sincronizzazione del colore 1:1 con ciò che è sullo schermo
- Collega fino a 10 luci Philips Hue
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design delle barre luminose Hue Play di colore nero. Questa confezione include due barre luminose Hue Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75“
Prova l'emozione del teatro a casa tua con la Philips Hue Play gradient lightstrip. Ottieni più colori di luce che reagiscono al contenuto sullo schermo. Fissala su TV da 75" o più grandi montate a parete o poggiate sugli appositi supporti inclusi.Play gradient lightstrip 75“
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Trasforma il tuo spettacolo in un'esperienza di sincronizzazione delle luci totalmente coinvolgente. Philips Hue Play HDMI sync box 8K migliora il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare sincronizzando le lampade Philips Hue con il contenuto sullo schermo. Con una frequenza di aggiornamento ultraveloce, abbina le luci colorate con il contenuto video di altissima qualità a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Specifiche
