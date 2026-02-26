Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge

Saldi
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55&quot; + Hue Bridge
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge

Massimizza le prestazioni del tuo Home Theater e porta il cinema in casa! Crea un'illuminazione surround ideale in tutta l'area TV con quest striscia luminosa Play Gradient per TV da 55 pollici e sfrutta al meglio le potenzialità della luce smart grazie al Hue Bridge incluso.

  • Luce bianca e colorata
  • Per un'illuminazione ottimale della TV surround
  • Progettato per TV da 55 pollici con Hue Bridge incluso
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay