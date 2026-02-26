Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge
Il prezzo del pacchetto è € 251,98, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 279,98
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Informazioni su Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge
Massimizza le prestazioni del tuo Home Theater e porta il cinema in casa! Crea un'illuminazione surround ideale in tutta l'area TV con quest striscia luminosa Play Gradient per TV da 55 pollici e sfrutta al meglio le potenzialità della luce smart grazie al Hue Bridge incluso.
- Luce bianca e colorata
- Per un'illuminazione ottimale della TV surround
- Progettato per TV da 55 pollici con Hue Bridge incluso
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870857
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip 55“
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1