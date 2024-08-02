* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Pacchetto: Lightstrip + Hue Sync Box 8K
Goditi un'esperienza multimediale coinvolgente e colori vividi con la sync box Hue Play HDMI 8K e una striscia LED Plus 2 metri estensibile.
- Luce bianca e a colori
- Sincronizzazione delle luci con i contenuti TV a 8K 60Hz e 4K 120Hz
- Certificazione HDMI 2.1
- Crea una sincronizzazione del colore 1:1 con ciò che è sullo schermo
- Collega fino a 4 dispositivi HDMI
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Trasforma il tuo spettacolo in un'esperienza di sincronizzazione delle luci totalmente coinvolgente. Philips Hue Play HDMI sync box 8K migliora il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare sincronizzando le lampade Philips Hue con il contenuto sullo schermo. Con una frequenza di aggiornamento ultraveloce, abbina le luci colorate con il contenuto video di altissima qualità a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
