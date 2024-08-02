Assistenza
Pacchetto: Lightstrip + Hue Sync Box 8K

Goditi un'esperienza multimediale coinvolgente e colori vividi con la sync box Hue Play HDMI 8K e una striscia LED Plus 2 metri estensibile.

  • Luce bianca e a colori
  • Sincronizzazione delle luci con i contenuti TV a 8K 60Hz e 4K 120Hz
  • Certificazione HDMI 2.1
  • Crea una sincronizzazione del colore 1:1 con ciò che è sullo schermo
  • Collega fino a 4 dispositivi HDMI
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Primo piano della parte anteriore di Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Trasforma il tuo spettacolo in un'esperienza di sincronizzazione delle luci totalmente coinvolgente. Philips Hue Play HDMI sync box 8K migliora il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare sincronizzando le lampade Philips Hue con il contenuto sullo schermo. Con una frequenza di aggiornamento ultraveloce, abbina le luci colorate con il contenuto video di altissima qualità a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

