* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Pacchetto: Lightstrip Play Gradient 75" + Hue Sync Box 8K + Bridge
Sblocca l'illuminazione immersiva! Con Hue Bridge e Hue Play HDMI sync box 8K, potrai guardare la striscia LED Gradient Play da 75 pollici cambiare colore, attenuarsi e illuminarsi insieme ai contenuti sullo schermo del televisore.
- Luce bianca e a colori
- Sincronizza le luci con lo schermo del televisore
- Collegare fino a 4 dispositivi HDMI
- Configurazione semplice del ponte
- Controllo intelligente con l'app, la voce o gli accessori
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75“
Prova l'emozione del teatro a casa tua con la Philips Hue Play gradient lightstrip. Ottieni più colori di luce che reagiscono al contenuto sullo schermo. Fissala su TV da 75" o più grandi montate a parete o poggiate sugli appositi supporti inclusi.Play gradient lightstrip 75“
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Trasforma il tuo spettacolo in un'esperienza di sincronizzazione delle luci totalmente coinvolgente. Philips Hue Play HDMI sync box 8K migliora il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare sincronizzando le lampade Philips Hue con il contenuto sullo schermo. Con una frequenza di aggiornamento ultraveloce, abbina le luci colorate con il contenuto video di altissima qualità a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
1 x Hue Hue Bridge
Cervello del sistema d'illuminazione connessa Philips Hue, Hue Bridge ti permette di connettere e controllare fino a 50 luci e accessori. Devi solo collegarlo e usare l'app Hue per impostare routine, timer, scenari luminosi personalizzati e molto altro.Hue Bridge
Informazioni sul prodotto
