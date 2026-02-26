Diffusore per lanterna a parete Hue Turaco
Il prezzo attuale è € 10,99
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Nuovo
Disponibile
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- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Diffusore per lanterna a parete Hue Turaco
Il diffusore della lanterna a parete Turaco si è scolorito, sporcato oppure danneggiato a causa della prolungata esposizione all'aperto? Ora puoi semplicemente sostituire il diffusore con uno nuovo, facile da montare, che ti permette di continuare a usare le tue luci per esterno senza dover sostituire l'intero attacco.
- Impermeabile
- Facile da montare
- Compatibile con Turaco
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103126078
Aspetto e finitura
- Materiale
- Polipropilene
Varie
- Tipo
- Lampade da parete
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103126078
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,15 kg
- Altezza
- 83 mm
- Lunghezza
- 209 mm
- Larghezza
- 101 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004334801
Informazioni sulla confezione
- EAN
- 8721103126078
Dimensioni e peso del prodotto
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso netto
- 0,22 lb
- Altezza complessiva
- 74 mm
- Lunghezza complessiva
- 200 mm
- Larghezza complessiva
- 96 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio