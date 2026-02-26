Diffusore per lanterna a parete Hue Turaco

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue Diffusore per lanterna a parete Hue Turaco
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Diffusore per lanterna a parete Hue Turaco

Il diffusore della lanterna a parete Turaco si è scolorito, sporcato oppure danneggiato a causa della prolungata esposizione all'aperto? Ora puoi semplicemente sostituire il diffusore con uno nuovo, facile da montare, che ti permette di continuare a usare le tue luci per esterno senza dover sostituire l'intero attacco.

  • Impermeabile
  • Facile da montare
  • Compatibile con Turaco
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