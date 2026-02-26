Dimmer Switch cablato (1 canale)
Il prezzo attuale è € 59,99
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- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Dimmer Switch cablato (1 canale)
Aggiungi le tue luci a intensità regolabile non smart nell'ecosistema Philips Hue per un controllo semplice e pratico. Il Dimmer Switch cablato consente di controllare la maggior parte delle luci e degli apparecchi tradizionali insieme al sistema Hue esistente, il tutto in un'unica esperienza integrata. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Controllale nell'app Hue, con gli assistenti vocali o direttamente dall'interruttore a muro. Imposta automazioni che si adattino alla tua routine quotidiana e includi le luci nelle scene. Modulo compatto installato dietro l'interruttore e alimentato dalla rete elettrica, senza batterie. Se stai sostituendo un Dimmer Switch, è necessario un interruttore a pulsante per il funzionamento. Come parte dell'ecosistema Hue, basato su una rete Zigbee affidabile, puoi mantenere il controllo delle tue luci anche quando il Wi-Fi non funziona.
- Rende smart le lampade non smart
- Controlla luci smart e non-smart
- Imposta automazioni e scene di luce
- Funziona con o senza cavo neutro
- Sblocca di più con un Hue Bridge
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103111876
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Sintetico
Durata
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Interruttore hue incluso
- Sì
- Elemento centrale
- Sì
Garanzia
- 2 anni
- Sì
Varie
- Appositamente progettata per
- Camera da letto, Sala da pranzo, Funzionale, Corridoio, Studio, Studio, Soggiorno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103111876
- Peso netto
- 0,02 kg
- Peso lordo
- 0,06 kg
- Altezza
- 140 mm
- Lunghezza
- 88 mm
- Larghezza
- 45 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004296901
Informazioni sulla confezione
- EAN
- 8721103111876
Consumo energetico
- Consumo energetico
- 0,4
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 16,8 mm
- Lunghezza complessiva
- 41 mm
- Larghezza complessiva
- 37,3 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Parete, Soffitto
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Interruttore
- Pulsanti configurabili
- 1
- Durata
- 25,000 clicks
- Opzioni di montaggio
- parete
- Cablaggio supportato
- Cablato neutro, Cablato non neutro
- Canale di uscita
- 1 canale
- Tipo di interruttore supportato
- A innesto, Bilanciere
- Carico della lampadina
- 5-200W LED-a taglio di fase (inclusi i reattori LED a intensità regolabile), LED da 5-20 W - a taglio di fase ascendente, 20-200W alogena, incandescente - a taglio di fase, 20-150W alogena, incandescente - a taglio di fase ascendente
- Carico del dimmer
- A taglio di fase ascendente, Bordo d'uscita
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 48 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio